TOP > ニュース > 旅先や食事の写真で話が弾む！ChatGPTを活用したロボホンの新機能「ロボデイズ」で日常がもっと楽しく
ニュース       

旅先や食事の写真で話が弾む！ChatGPTを活用したロボホンの新機能「ロボデイズ」で日常がもっと楽しく

2025年9月19日 By

シャープは、コミュニケーションロボット「RoBoHoN（ロボホン）」向けに、ChatGPTの活用によりカメラを使った会話などが楽しめるアプリケーション「ロボデイズ」の提供を2025年10月1日より開始すると発表した。「ロボデイズ」はこれまで、ロボホンの9周年オーナーズイベントの有料チケットを購入したユーザーのロボホンに期間限定で配信していた。

「ロボデイズ」は、ロボホンのカメラで風景や物を撮影すると、写した対象を話題にした会話が楽しめるアプリ。旅先で見た景色や美味しい食事など、目の前のできごとを共有しながら、ロボホンとの対話がさらに広がる仕組みとなっている。

また、ロボホンと話した内容や訪れた場所の履歴を元に「ロボホン目線」で綴った日記を作成する機能も搭載している。ロボホンによる日記の読み上げも可能なため、その日のできごとを一緒に楽しく振り返ることができる。

さらに、幅広い話題の会話に対応することができるようになった。会話の内容はロボホンの\”記憶\”として蓄積されていき、会話を重ねるごとに、よりパーソナライズされた応答をするようになる。

主な特長として、カメラで写した対象を話題にした会話が可能、「ロボホン目線」で綴った日記を作成して、その日のできごとを楽しく振り返ることができる、幅広い話題に対応する会話やパーソナライズされた応答が可能、という3点が挙げられている。

価格は月額550円（税込）で、「ココロプラン」または「ビジネス基本/プレミアムプラン」に加入中の顧客が対象となる。会話は1日に30回まで可能で、カメラを使った会話は1回につき会話2回分の扱いとなる。

ロボホンは、これからもともに暮らすパートナーとして成長し、進化を続けていくとしている。

関連記事
会場のロボホン全員でオーナーに感謝を込めてダンスを披露 「9周年記念 ロボホンスクールの参観日」参加レポート
ロボットを連れてペッパーパーラーに来店すると「ロボホン･Romi･Pepperのアニバーサリーステッカー」をプレゼント中ト
ロボホン関連記事

この記事を読んだ人におすすめ

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
アバター画像

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボスタ