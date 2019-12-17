2019年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
学生対象のロボット競技大会開催へ VEXロボティクス競技大会 | 展示会とMICE
トップ3はAI、5G、ブロックチェーン…百度が今年の10大ハイテク用語発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
クラウド・ロボティクスプラットフォームのRapyuta Roboticsが「2019国際ロボット展(iREX2019)」に出展｜Rapyuta Robotics株式会社のプレスリリース
改めて考える人工知能とUXの関係–AI時代の人間不要論は本当か – ZDNet Japan
階段を上り下りできる「ごみ出しロボット」の実証実験…高齢者の負担軽減へ今後の課題を聞いた – https://t.co/0XytDDozBOプライムオンライン
中国の「旅客ドローン」EHangが米国で上場、4300万ドルを調達 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）
離島へのドローン配送、楽天と県が実験 志摩の間崎島で１月から:三重:中日新聞(CHUNICHI Web)
押印ロボットに違和感、「当たり前」を疑うのはとても難しい | 日経 xTECH（クロステック）
斗山の協業ロボット、中国・華南攻略へ – NNA ASIA・韓国・その他製造
学生対象のロボット競技大会開催へ VEXロボティクス競技大会 | 展示会とMICE
自律型ロボット兵器 人道・倫理上の問題議論を 東海大・小金沢鋼一教授、山口大で講演会 ／山口 – 毎日新聞
川重やファナック、産学官連携でロボ人材育成 経産省発表 :日本経済新聞
株式会社三省堂とAKA株式会社が英語学習AIロボット「Musio」（ミュージオ）の英語学習教材共同開発に向け、同志社中学校にて実証実験を実施｜AKA Corp.のプレスリリース
IHI運搬機械、ブルーイノベーション：国内初、ドローンから自動運転モビリティへの荷物の無人受け渡しを実現｜MotorFanTECH[モーターファンテック]
オリンパス、手術支援ロボに参入 :日本経済新聞
韓国が30万台の産業ロボット運用の新記録を達成 IFRリポート：福島民友新聞社 みんゆうNet
GAFAに勝つには｢孫正義×トヨタ連合｣しかない 自動車業界はAI×金融で大化けする | PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）
ソニーミュージックが新規事業「ポッドキャスト」に本気の理由。投資や人材引き抜きが加速 | Musicman
ＡＩ取り組み、自動車・医療に集中を アジア中心に＝孫ソフトバンクＧ社長 – ロイター
【速報】FAIドローンレース世界選手権2019結果発表！
正興電の上げ足加速、５Ｇ活用のロボット警備サービスに期待高まる | 個別株 – 株探ニュース
ソフトバンクG孫氏「大学入試の試験科目にAIを」 :日本経済新聞
Instagram、不快な内容のキャプションにAIが再考を促す新機能
センサーで火災現場のリスクを算出 人命を守るAIが世界で続々
AI自動翻訳機が300円/日でレンタルできる！
ロボットSIer、IDECファクトリーソリューションズが協働ロボット「JAKA」の取り扱いを開始。東京ビッグサイトで開催の2019国際ロボット展・IDECブースで公開いたします。