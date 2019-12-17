TOP > ニュースヘッドライン > 2019年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2019年12月17日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2019年12月17日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

学生対象のロボット競技大会開催へ　VEXロボティクス競技大会 | 展示会とMICE

トップ3はAI、5G、ブロックチェーン…百度が今年の10大ハイテク用語発表　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

クラウド・ロボティクスプラットフォームのRapyuta Roboticsが「2019国際ロボット展(iREX2019)」に出展｜Rapyuta Robotics株式会社のプレスリリース

改めて考える人工知能とUXの関係–AI時代の人間不要論は本当か – ZDNet Japan

階段を上り下りできる「ごみ出しロボット」の実証実験…高齢者の負担軽減へ今後の課題を聞いた – https://t.co/0XytDDozBOプライムオンライン

中国の「旅客ドローン」EHangが米国で上場、4300万ドルを調達 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

離島へのドローン配送、楽天と県が実験　志摩の間崎島で１月から:三重:中日新聞(CHUNICHI Web)

押印ロボットに違和感、「当たり前」を疑うのはとても難しい | 日経 xTECH（クロステック）

斗山の協業ロボット、中国・華南攻略へ – NNA ASIA・韓国・その他製造

学生対象のロボット競技大会開催へ　VEXロボティクス競技大会 | 展示会とMICE

自律型ロボット兵器　人道・倫理上の問題議論を　東海大・小金沢鋼一教授、山口大で講演会　／山口 – 毎日新聞

川重やファナック、産学官連携でロボ人材育成　経産省発表　　:日本経済新聞

株式会社三省堂とAKA株式会社が英語学習AIロボット「Musio」（ミュージオ）の英語学習教材共同開発に向け、同志社中学校にて実証実験を実施｜AKA Corp.のプレスリリース

IHI運搬機械、ブルーイノベーション：国内初、ドローンから自動運転モビリティへの荷物の無人受け渡しを実現｜MotorFanTECH[モーターファンテック]

オリンパス、手術支援ロボに参入　　:日本経済新聞

韓国が30万台の産業ロボット運用の新記録を達成　　IFRリポート：福島民友新聞社 みんゆうNet

GAFAに勝つには｢孫正義×トヨタ連合｣しかない 自動車業界はAI×金融で大化けする | PRESIDENT Online（プレジデントオンライン）

ソニーミュージックが新規事業「ポッドキャスト」に本気の理由。投資や人材引き抜きが加速 | Musicman

ＡＩ取り組み、自動車・医療に集中を　アジア中心に＝孫ソフトバンクＧ社長 – ロイター

【速報】FAIドローンレース世界選手権2019結果発表！

正興電の上げ足加速、５Ｇ活用のロボット警備サービスに期待高まる | 個別株 – 株探ニュース

ソフトバンクG孫氏「大学入試の試験科目にAIを」　　:日本経済新聞

Instagram、不快な内容のキャプションにAIが再考を促す新機能

センサーで火災現場のリスクを算出　人命を守るAIが世界で続々

AI自動翻訳機が300円/日でレンタルできる！

ロボットSIer、IDECファクトリーソリューションズが協働ロボット「JAKA」の取り扱いを開始。東京ビッグサイトで開催の2019国際ロボット展・IDECブースで公開いたします。

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）