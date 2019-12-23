2019年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
小中高生が自作ロボの能力競う 倉敷でブロック大会、全国へ４組：山陽新聞デジタル｜さんデジ
AIが生成した画像をプロフィール写真にするフェイクアカウントが登場、Facebookが削除を報告 – GIGAZINE
商業用途の搬送ロボ開発へ TAKUMI :日本経済新聞
「説明可能AI」の理想と現実 | 日経 xTECH（クロステック）
可視化だけでは意味が無い、アイシン精機が「説明可能AI」の構築に挑む理由 | 日経 xTECH（クロステック）
通行者の顔を片っ端から自動認識 中国政府導入のロボット警察とは（FRIDAY） – Yahoo!ニュース
【ツムラ】エキス粉末製造棟を竣工‐ロボット化で生産性向上｜薬事日報ウェブサイト
人工知能に小説を“書かせる”と、こんな作品が生まれる｜https://t.co/g0yRGRzGa6
Facebook、偽アカウントを多数削除–AIで合成された偽プロフィール写真利用も – CNET Japan
地方発のスマート農業ベンチャーAGRIST 農産物の自動収穫ロボットの実演を実施 2020年春から生産販売へ｜AGRIST株式会社のプレスリリース
“AI美空ひばり”は「嫌だ」 親友の中村メイコ語る（ニッポン放送） – Yahoo!ニュース
AI営業マンついに登場、問い合わせを自動送信してアポイントを獲得