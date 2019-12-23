TOP > ニュースヘッドライン > 2019年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2019年12月23日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2019年12月23日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

小中高生が自作ロボの能力競う　倉敷でブロック大会、全国へ４組：山陽新聞デジタル｜さんデジ

AIが生成した画像をプロフィール写真にするフェイクアカウントが登場、Facebookが削除を報告 – GIGAZINE

商業用途の搬送ロボ開発へ　TAKUMI　　:日本経済新聞

「説明可能AI」の理想と現実 | 日経 xTECH（クロステック）

可視化だけでは意味が無い、アイシン精機が「説明可能AI」の構築に挑む理由 | 日経 xTECH（クロステック）

通行者の顔を片っ端から自動認識　中国政府導入のロボット警察とは（FRIDAY） – Yahoo!ニュース

【ツムラ】エキス粉末製造棟を竣工‐ロボット化で生産性向上｜薬事日報ウェブサイト

人工知能に小説を“書かせる”と、こんな作品が生まれる｜https://t.co/g0yRGRzGa6

Facebook、偽アカウントを多数削除–AIで合成された偽プロフィール写真利用も – CNET Japan

地方発のスマート農業ベンチャーAGRIST　農産物の自動収穫ロボットの実演を実施　2020年春から生産販売へ｜AGRIST株式会社のプレスリリース

“AI美空ひばり”は「嫌だ」 親友の中村メイコ語る（ニッポン放送） – Yahoo!ニュース

AI営業マンついに登場、問い合わせを自動送信してアポイントを獲得

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）