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2019年12月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2019年12月24日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ロボットプログラミング教室「プログラボ」 2020年4月に「プログラボ北大路」、「プログラボくずは」を新たに開校！ ～全国で計45校に！1月から体験会を実施します～｜阪神電気鉄道株式会社のプレスリリース

爆発する中国のAIパワー | 丸川知雄 | コラム | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

平川、唐金さんデザイン大賞　全日本小中学生ロボ選手権

滑らか制御のレゾルバ付きステッピングモーター、ロボット市場を開拓できるか（MONOist） – Yahoo!ニュース

軍用ドローンを国産化、米国防総省が促進　中国製禁止で　（写真=ロイター）　:日本経済新聞

最新ロボット『LOVOT』と宿泊!? ウェスティンホテル東京での変わったスイートプラン（ウォーカープラス） – Yahoo!ニュース

AI技術者の年収は平均より335万円高い、スキルと年収の新たな関係が調査で判明 | 日経 xTECH（クロステック）

リクナビ問題で見えた本質　AIは説明責任を果たせない | 日経 xTECH（クロステック）

ドローン攻撃によるシリア被害の余波が続く…軍事用ドローンの現在

橋梁の床面を走るドローンシステムを本格事業化、画像と打音を同時に取得 – BUILT

農業のスマート化で初心者でも特等米　ITとロボット導入から1年で急成長 (1/2) – ITmedia NEWS

プログラボ、ロボットプログラミング教室を大阪と京都に来春開校 | ICT教育ニュース

力覚センサー搭載ロボットのプログラミング、実機レス機械学習で最適化 – MONOist（モノイスト）

AI革命の行き着くところ。Store of Abilities – WirelessWire News（ワイヤレスワイヤーニュース）

腰が動くヒト型双腕ロボット、人の動きを網羅し作業を置き換える – MONOist（モノイスト）

[小林啓倫のドローン最前線]Vol.035「スマホながら運転」の取り締まりもドローンで？ – DRONE | ドローン専門メディア

ＳＢＳホールディングス—AIドライバーアシスト機器開発ベンチャーPyreneeと業務提携 | 個別株 – 株探ニュース

ソフトバンクの自動清掃ロボット「Whiz」で清掃員の負担減や業務の効率化を実現【スマートビルディングEXPOレポート】 – INTERNET Watch

ZMP、警備ロボット参入　ビルや倉庫向け　　:日本経済新聞

介護施設運営者と介護ロボットのマッチングサイト「介護ロボットONLINE」に新機能「一括資料請求」を追加！～介護ロボットのお問い合わせがより簡単に～：時事ドットコム

300mを潜行するFullDepthのクラウド型水中ドローン、ダムや洋上風力発電の点検に導入 (1/3) – BUILT

Samsungが謎の人工知能プロジェクト「NEON」をスタート – GIGAZINE

エディオン、プログラミング教室「ロボ団」買収 – ITmedia エグゼクティブ

介護ロボ 普及促進を　セミナー、導入事例紹介　長崎県庁

AIによるパーソナライズ化を実現するマクドナルドの子会社「Dynamic Yield (ダイナミックイールド)」とのパートナー契約を開始｜株式会社ギャプライズのプレスリリース

中国のAI技術は過大評価？ 課題に直面するユニコーン企業たち｜https://t.co/g0yRGRzGa6

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