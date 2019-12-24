2019年12月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ロボットプログラミング教室「プログラボ」 2020年4月に「プログラボ北大路」、「プログラボくずは」を新たに開校！ ～全国で計45校に！1月から体験会を実施します～｜阪神電気鉄道株式会社のプレスリリース
爆発する中国のAIパワー | 丸川知雄 | コラム | ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
平川、唐金さんデザイン大賞 全日本小中学生ロボ選手権
滑らか制御のレゾルバ付きステッピングモーター、ロボット市場を開拓できるか（MONOist） – Yahoo!ニュース
軍用ドローンを国産化、米国防総省が促進 中国製禁止で （写真=ロイター） :日本経済新聞
最新ロボット『LOVOT』と宿泊!? ウェスティンホテル東京での変わったスイートプラン（ウォーカープラス） – Yahoo!ニュース
AI技術者の年収は平均より335万円高い、スキルと年収の新たな関係が調査で判明 | 日経 xTECH（クロステック）
リクナビ問題で見えた本質 AIは説明責任を果たせない | 日経 xTECH（クロステック）
ドローン攻撃によるシリア被害の余波が続く…軍事用ドローンの現在
橋梁の床面を走るドローンシステムを本格事業化、画像と打音を同時に取得 – BUILT
農業のスマート化で初心者でも特等米 ITとロボット導入から1年で急成長 (1/2) – ITmedia NEWS
プログラボ、ロボットプログラミング教室を大阪と京都に来春開校 | ICT教育ニュース
力覚センサー搭載ロボットのプログラミング、実機レス機械学習で最適化 – MONOist（モノイスト）
AI革命の行き着くところ。Store of Abilities – WirelessWire News（ワイヤレスワイヤーニュース）
腰が動くヒト型双腕ロボット、人の動きを網羅し作業を置き換える – MONOist（モノイスト）
[小林啓倫のドローン最前線]Vol.035「スマホながら運転」の取り締まりもドローンで？ – DRONE | ドローン専門メディア
ＳＢＳホールディングス—AIドライバーアシスト機器開発ベンチャーPyreneeと業務提携 | 個別株 – 株探ニュース
ソフトバンクの自動清掃ロボット「Whiz」で清掃員の負担減や業務の効率化を実現【スマートビルディングEXPOレポート】 – INTERNET Watch
ZMP、警備ロボット参入 ビルや倉庫向け :日本経済新聞
介護施設運営者と介護ロボットのマッチングサイト「介護ロボットONLINE」に新機能「一括資料請求」を追加！～介護ロボットのお問い合わせがより簡単に～：時事ドットコム
300mを潜行するFullDepthのクラウド型水中ドローン、ダムや洋上風力発電の点検に導入 (1/3) – BUILT
Samsungが謎の人工知能プロジェクト「NEON」をスタート – GIGAZINE
エディオン、プログラミング教室「ロボ団」買収 – ITmedia エグゼクティブ
介護ロボ 普及促進を セミナー、導入事例紹介 長崎県庁
AIによるパーソナライズ化を実現するマクドナルドの子会社「Dynamic Yield (ダイナミックイールド)」とのパートナー契約を開始｜株式会社ギャプライズのプレスリリース
中国のAI技術は過大評価？ 課題に直面するユニコーン企業たち｜https://t.co/g0yRGRzGa6