2019年12月25日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
爆発する中国のAIパワー（ニューズウィーク日本版） – Yahoo!ニュース
実はAIとXRは近しい！？ ゲームAIの第一人者・三宅陽一郎が語る「XRに役立つ人工知能」 | MoguraVR News – VRの「いま」を掘りだすニュースメディア
エディオン広島本店で「ロボット・プログラミング大会」、小・中学生が世界大会目指す – BCN＋R
「人とロボットの協調で超多品種少量生産」、産総研幹部が語る2025年のAI – 2025年のAI、識…：日経 xTECH Active
中国のAI技術は過大評価？ 課題に直面するユニコーン企業たち（https://t.co/g0yRGRzGa6） – Yahoo!ニュース
お掃除ロボットを魔改造して「飛行機能」を搭載してしまったムービー – GIGAZINE
産業用ロボット導入を支援する施設開設｜NNNニュース
米国のサンタ、ロボット・トナカイを採用 | ギズモード・ジャパン
悩むトヨタに焦るホンダ、対話型AIは次世代のクルマに必要か | 日経 xTECH（クロステック）
中国バイドゥのAI処理チップ、韓国サムスンが2020年早期に14nmで量産開始 | 日経 xTECH（クロステック）
説明可能AIは「人間を賢くする」、医療分野での最新研究はここまで来た | 日経 xTECH（クロステック）
転倒防止のロボット歩行車 幸和製作所、産総研と試作機開発 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
国際ロボット展で異彩を放ったすごいロボット11機。日本とアジアのロボット技術 | Business Insider Japan
AIが操る兵器、規制追いつかず 軍拡リスクも （写真=AP） :日本経済新聞
人手不足の未来、ロボット技術者をどう育成するか | 日経 xTECH（クロステック）
乗客の母国語で会話できる音声AI！米セレンスの自動運転EV、CES 2020でお披露目 | 自動運転ラボ
オートバックスセブンのIoT戦略「今後は単に利益だけを追求するビジネスは難しい」 | ビジネスネットワーク.jp
みずほ、情報銀行に参入 ソフトバンクと共同で 個人データ企業に仲介 来春、顧客十数社に提供 :日本経済新聞
第4回ロボット導入・活用セミナー(1/27)のご案内｜公益財団法人東京都中小企業振興公社のプレスリリース
ZMP、自動運転警備ロボット「PATORO」発表 パートナー事業者の募集開始 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
ドローン100台を、無料で貸してみます(2020年新春)｜株式会社drone supply & controlのプレスリリース
IoT猫トイレのハチたまがマネックスなどから2億円調達、健康状態の自動判定機能を実装、そして世界へ | TechCrunch Japan
デンソーウェーブの押印ロボットは「押印だけ」じゃなかった！ | マイナビニュース
NEDO「研究開発型ベンチャー支援事業」の採択企業に選出！｜コネクテッドロボティクス株式会社のプレスリリース
と、飛んだ！ ロボット掃除機の最大の弱点を克服するハック | ギズモード・ジャパン
イノフィス、マッスルスーツ事業の加速のため、シリーズCとして総額35億円の資金調達を実施｜株式会社イノフィスのプレスリリース
１人乗り自動運転ロボ 都内でベンチャーが高齢者移動体験会（1/2ページ） – 産経ニュース
[春原久徳のドローントレンドウォッチング]Vol.33 実用化局面において「DJI」から学ぶこと – DRONE | ドローン専門メディア
CPDS認定講習会！水中点検ロボット・ROVの最新情報がわかる海洋関連企業様向け無料説明会をセキド虎ノ門本店で開催｜株式会社セキドのプレスリリース