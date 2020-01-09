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2020年01月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月9日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

NEC、ロボットによる見守りサービス「みまもり パペロ」の無償トライアルを兵庫県市川町で実施：EnterpriseZine（エンタープライズジン）

東大とソフトバンク、「Beyond AI 研究所」設立 – CIP制度を活用して事業化　｜　Geekroid

シャオミがAIなどに「7700億円投資」表明　前戦略の5倍規模 | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

ZMP／コクヨの引っ越し・移転サービスで物流支援ロボット導入 | ＬＮＥＷＳ

“プラットフォーム化”を進めるユニバーサルロボット、仲間集めを着々と進行 – MONOist（モノイスト）

サムスンのロボットシェフは2020年も一発芸、商品化されそうなものはない | TechCrunch Japan

米国の圧迫に「小型ドローンだけでも…」　無人戦闘機カード取り出した日本（中央日報日本語版） – Yahoo!ニュース

AIと人間の関係は？　津田大介が今年注目する3分野（NIKKEI STYLE） – Yahoo!ニュース

GoogleとAmazon、生活に溶け込む音声AIを深掘り　　:日本経済新聞

朝食を飛ばしてサムスンを取材したら、ロボットアームがサラダを振る舞ってくれた：CES 2020 – Engadget 日本版

“魔法使い”がロボットを操る川崎重工の工場 | 日経 xTECH（クロステック）

AIトップ国際会議では何が起きているか | 日経 xTECH（クロステック）

ドローン登録義務化の影響は？2020年の「日本の空」を大予測 | 日経 xTECH（クロステック）

Google系の手術支援ロボット企業、J＆Jが全株取得へ | 日経 xTECH（クロステック）

複雑な作業を自動化する、協働ロボット内蔵型の画像処理ソフトウェア – MONOist（モノイスト）

AI翻訳システム導入加速 自治体、外国人住民増で

テラドローン、DJI社製ドローン「PHANTOM 4 PRO V2.0」シリーズの販売を再開　20万円（税抜）以下の本機体で写真測量・空撮が可能｜テラドローン株式会社のプレスリリース

https://t.co/eQSJ5ynuui：NEDOシンポジウム「AI＆ROBOT NEXT」の「ロボット展示」の展示内容 ｜「NEDO AI＆ROBOT NEXT シンポジウム」レポート

宇宙用ロボットを開発するGITAIが賞金総額10億円の国際技術コンテスト「ANA AVATAR XPRIZE」の予選を通過、準決勝に進出｜GITAIのプレスリリース

サムスンのフレンドリーなロボットボール 「Ballie」 | TechCrunch Japan

北海道情報大学、IBM Watsonと連携するロボットを開発できるAI教育用プログラムを開発 | IT Leaders

安全でコストパフォーマンスの高いドローンライトショー｜有限会社ティーツーアールのプレスリリース

CES 2020で見つけた、世界の最もクールで最も奇抜な20のモノ | Business Insider Japan

未来の道路をAIやロボで　中日本高速、テック企業に　　:日本経済新聞

「チームの半数は修士号を取得」「20カ国以上から採用」　世界のAI人材が日本のベンチャーに集まるワケ（ITmedia NEWS） – Yahoo!ニュース

カメラやドローン、ケータイも装着可能？　5G時代だからこそ“合体式スマホ”が欲しい | デジモノステーション

全国ロボット相撲、奮闘　東海能開大が全日本の部２位 | 岐阜新聞Web

京セラ、空飛ぶ「ドローン中継局」商用化へ　5G回線にも対応 – Engadget 日本版

ウォルマート、オンライン受注商品のピッキングに自律走行ロボットを活用 _小売・物流業界 ニュースサイト【ダイヤモンド・チェーンストアオンライン】

ハエたたきでも壊れない昆虫ロボ「DEAnsect」　ペシャンコになっても元通りに – ITmedia NEWS

1kg弱のポータブル腹部切開ロボ開発のVirtual Incisionが約22億円調達 | TechCrunch Japan

アリババ支援のAutoXとフィアット・クライスラーが中国でロボタクシーを運用へ | TechCrunch Japan

「ロボット税」は是か非か　雇用と税収めぐる難問 – WSJ

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