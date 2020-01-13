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2020年01月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年1月13日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

中国のAI技術は過大評価？ 課題に直面するユニコーン企業たち（1/4ページ） – 産経ニュース

家族型ロボットLOVOTと一緒に家で暮らしてみた。まさか……裏切られた予見 | ハフポスト

人工知能に小説を“書かせる”と、こんな作品が生まれる（1/4ページ） – 産経ニュース

ロボット動くと楽しい！　小学生がプログラミング学ぶ　鳴門　／徳島 – 毎日新聞

ブルーイノベーションが京セラと共同開発、空飛ぶ「ドローン中継局」実用化へ…CES 2020 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）

ドローンの操縦　どんな人が何のため？　養成校に受講生続々　兵庫・佐用（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース

AI第一人者・ヒントン氏に聞く未来像　思考を理解、自然な会話に　:日本経済新聞

ドイツ発「人工知能トレーナー」による女性専用フィットネスが続々オープン | TABI LABO

ブルーイノベーションが京セラと共同開発、空飛ぶ「ドローン中継局」実用化へ…CES 2020（レスポンス） – Yahoo!ニュース

家族型ロボットLOVOTと一緒に家で暮らしてみた。まさか……裏切られた予見（ハフポスト日本版） – Yahoo!ニュース

【クラウドＷａｔｃｈ】金融取引、ＡＩで不正対策支援 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト

熱戦！ロボサッカー大会　室蘭　子供も大人も操縦巧みに

中国向けECビジネスを加速させる「自動輸送ロボット」 | ZUU online

GoogleにAndroidスマホで録音させない方法 | ライフハッカー［日本版］

ドローン開発 政府が新支援策導入の方針 | NHKニュース

AIに対峙、人はなぜ働くのか　三菱ケミカルHD会長　　:日本経済新聞

【門真市】AIロボット『Pepper』（ペッパー）を動かそう！門真市と追手門学院による『ロボット・プログラミング授業』が北巣本小学校で取り組まれています！ | 号外NET 守口・門真

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