2020年01月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
中国のAI技術は過大評価？ 課題に直面するユニコーン企業たち（1/4ページ） – 産経ニュース
家族型ロボットLOVOTと一緒に家で暮らしてみた。まさか……裏切られた予見 | ハフポスト
人工知能に小説を“書かせる”と、こんな作品が生まれる（1/4ページ） – 産経ニュース
ロボット動くと楽しい！ 小学生がプログラミング学ぶ 鳴門 ／徳島 – 毎日新聞
ブルーイノベーションが京セラと共同開発、空飛ぶ「ドローン中継局」実用化へ…CES 2020 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvoaia）
ドローンの操縦 どんな人が何のため？ 養成校に受講生続々 兵庫・佐用（神戸新聞NEXT） – Yahoo!ニュース
AI第一人者・ヒントン氏に聞く未来像 思考を理解、自然な会話に :日本経済新聞
ドイツ発「人工知能トレーナー」による女性専用フィットネスが続々オープン | TABI LABO
ブルーイノベーションが京セラと共同開発、空飛ぶ「ドローン中継局」実用化へ…CES 2020（レスポンス） – Yahoo!ニュース
家族型ロボットLOVOTと一緒に家で暮らしてみた。まさか……裏切られた予見（ハフポスト日本版） – Yahoo!ニュース
【クラウドＷａｔｃｈ】金融取引、ＡＩで不正対策支援 – SankeiBiz（サンケイビズ）：自分を磨く経済情報サイト
熱戦！ロボサッカー大会 室蘭 子供も大人も操縦巧みに
中国向けECビジネスを加速させる「自動輸送ロボット」 | ZUU online
GoogleにAndroidスマホで録音させない方法 | ライフハッカー［日本版］
ドローン開発 政府が新支援策導入の方針 | NHKニュース
AIに対峙、人はなぜ働くのか 三菱ケミカルHD会長 :日本経済新聞
【門真市】AIロボット『Pepper』（ペッパー）を動かそう！門真市と追手門学院による『ロボット・プログラミング授業』が北巣本小学校で取り組まれています！ | 号外NET 守口・門真