2020年02月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
足腰弱い人の山登り支援 ロボットの実証実験 | NHKニュース
「スマート農業」ドローン使って 草津の「高岡屋」県に寄贈:滋賀:中日新聞(CHUNICHI Web)
実るか「スマート農業」 ドローンや無人田植え機 :日本経済新聞
近鉄、AI活用したデジタルサイネージによる案内サービスの実証実験 | マイナビニュース
ラピュタロボ、安川電機などから十数億円調達 :日本経済新聞
ロボット制御、楽しさ体感 小中生がプログラミング（岐阜新聞Ｗｅｂ） – Yahoo!ニュース
5Gドローン普及に向けて。政府が新法案を閣議決定。
3km先でも撃ち落とす！ イスラエル発のドローン破壊レーザー光線「DRONE DOME」（ギズモード・ジャパン） – Yahoo!ニュース
国内初、ドローンで商品配送 実証実験を公開 つくばの住宅街 ／茨城 – 毎日新聞
自動トイレ掃除ロボ「SOMATIC」でいつもピカピカ！ – bouncy / バウンシー
紅白『AI美空ひばり』に賛否 指原莉乃の持論に、ハッとさせられる (2020年2月23日) – エキサイトニュース
【ロボットコミュニケーター・吉藤オリィ1】｢AIに支配されないテクノロジー｣で人類の孤独を解消する | Business Insider Japan
“対面”に遠隔ロボット、感染対策で脚光｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
80代が購入する「孤独解消ロボット」のIntuition Robotics、トヨタ系列も出資 – BRIDGE（ブリッジ）
調理ロボットからゲームまで、AIに賭けるソニーの本気｜https://t.co/g0yRGRzGa6
5Gスマートサーモグラフィー搭載の巡回防疫ロボットが「出動」、蘇州市 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News