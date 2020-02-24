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2020年02月24日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年2月24日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

足腰弱い人の山登り支援 ロボットの実証実験 | NHKニュース

「スマート農業」ドローン使って　草津の「高岡屋」県に寄贈:滋賀:中日新聞(CHUNICHI Web)

実るか「スマート農業」　ドローンや無人田植え機　　:日本経済新聞

近鉄、AI活用したデジタルサイネージによる案内サービスの実証実験 | マイナビニュース

ラピュタロボ、安川電機などから十数億円調達　　:日本経済新聞

ロボット制御、楽しさ体感　小中生がプログラミング（岐阜新聞Ｗｅｂ） – Yahoo!ニュース

5Gドローン普及に向けて。政府が新法案を閣議決定。

3km先でも撃ち落とす！ イスラエル発のドローン破壊レーザー光線「DRONE DOME」（ギズモード・ジャパン） – Yahoo!ニュース

国内初、ドローンで商品配送　実証実験を公開　つくばの住宅街　／茨城 – 毎日新聞

自動トイレ掃除ロボ「SOMATIC」でいつもピカピカ！ – bouncy / バウンシー

紅白『AI美空ひばり』に賛否　指原莉乃の持論に、ハッとさせられる (2020年2月23日) – エキサイトニュース

【ロボットコミュニケーター・吉藤オリィ1】｢AIに支配されないテクノロジー｣で人類の孤独を解消する | Business Insider Japan

“対面”に遠隔ロボット、感染対策で脚光｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

80代が購入する「孤独解消ロボット」のIntuition Robotics、トヨタ系列も出資 – BRIDGE（ブリッジ）

調理ロボットからゲームまで、AIに賭けるソニーの本気｜https://t.co/g0yRGRzGa6

5Gスマートサーモグラフィー搭載の巡回防疫ロボットが「出動」、蘇州市　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

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