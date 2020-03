卓球日本代表・伊藤美誠選手がCMで未来ロボット「ST-Ⅱ」と初共演　スターツ

By 山田 航也

スターツコーポレーションは、所属選手として活動をサポートしている卓球日本代表・伊藤美誠選手を応援するCMを2本制作。2020年3月18日(水)よりテレビ放映とWEB上(スターツ CMギャラリー)で動画の公開を開始する。そのCMの中では架空の万能型未来ロボット「ST-Ⅱ(エスティーツー)」と共演する。また、撮影時のメイキング映像もWEB上で3月18日から公開される。



未来ロボット「ST-Ⅱ」と初共演

動画は「伊藤美誠選手・道はじぶんでつくる」篇と「伊藤美誠選手・未来ロボット/トレーニング」篇。それぞれ30秒の動画となっている。



「伊藤美誠選手・道はじぶんでつくる」篇

「伊藤美誠選手・道はじぶんでつくる」篇では、伊藤選手が世界一になるという夢を実現するための覚悟や強い想いを、伊藤選手が好きな相田みつを氏の詩「道」を自ら朗読することで、自身の想いと重ねている。楽曲には伊藤選手と同年代のガールズボーカルグループLittle Glee Monsterが唄う「In Your Calling」を起用。楽曲と「道」の詩、伊藤選手の想いを一体化し、常に寄り添うスターツの想いを表現している。2020年3月18日(水)より放映開始。











Little Glee Monster

Little Glee Monsterは研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループ。力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、 2014年「放課後ハイファイブ」でメジャーデビュー。2020年2月にリリースした最新アルバム「BRIGHT NEW WORLD」はオリコン週間アルバムランキングおよび、Billboard JAPANアルバム・チャートで 1位を獲得した。3年連続でNHK「紅白歌合戦 」に出場している。

「伊藤美誠選手・未来ロボット/トレーニング」篇

「伊藤美誠選手・未来ロボット/トレーニング」篇は総合生活文化企業として、夢に向かって地道に努力するアスリートを応援し続けているスターツコーポレーションの想いを、伊藤選手がトレーニングに励み汗する姿で表現。強いからだけではない、日々努力を重ねる伊藤選手に寄り添い、活動をサポートし続けるスターツの想いも合わせて表している。ラストシーンでは、スターツグループのCMにシリーズで登場している未来ロボット「ST-Ⅱ」と初共演。2020年3月22日(日)より放映が開始する。











未来ロボット「ST-Ⅱ」とは

「ST-Ⅱ」は未来からやってきた超優秀なロボットで、スターツのCMの主人公。CMではST-Ⅱの常識である‟効率が全て”だけではなく、スターツが大切にしている人の‟心”を想うことを、とまどいながらも先輩社員の星野くんから学んでいく。



スターツは創業以来50年、安定経営の基盤となる不動産管理を中心に、建設、不動産仲介、金融、出版、ホテル、ゴルフ場、高齢者支援、保育など、「総合生活文化企業」として地域密着で事業を展開してきた。海外に22ヵ国37都市の不動産ネットワークを有し現地で駐在員の住まい探しをはじめ、オフィス、工場、店舗等の仲介やコンサルティングを通じて、日系企業の海外進出も総合的にサポートしている。





同社はスポーツ・文化への協賛を通じ、目標に向い、夢を追い続ける人を継続して応援している。それぞれの活動を通じて、スターツの心、さらには平和な世界への願いも伝えていくとしている。



