2020年06月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
UVランプ＋水拭き掃除＋強力吸引＋空気清浄。欲しい機能をすべて搭載した最強のお掃除ロボット「coayu UV6」｜鑫三海株式会社のプレスリリース
つながる工場、サイバー攻撃7倍 IoTでリスク高まる :日本経済新聞
菊池製作所 排泄処理ロボ 実証実験へ | 八王子 | タウンニュース
新青森駅、無人ロボット清掃機器を導入 青森県内初 | RailLab ニュース(レイルラボ)
水中ドローンの可能性を広げる！プロユーザー向けモデル「CHASING M2」が登場 | Techable(テッカブル)
Ｚ会とソニー・グローバルエデュケーション ロボット・プログラミングとSTEAM教育を融合した新たな小学生向け通信教育講座を共同開発
配送ロボがシリコンバレーを快走、非接触経済の要に：日本経済新聞
メジャーリーグに近づくロボット審判の足音。コロナ影響受けつつもマイナーから導入へ
＜6／25（木）無料ウェビナー＞ 「協働ロボットでつくる、ウィズコロナ時代の工場の姿」〜安全の第三者認証取得、最新協働ロボットJAKAのご紹介〜
コロナ後に加速する製造業でロボット導入、その本当の理由
【タウンニュース八王子版】 菊池製作所 排泄処理ロボ 実証実験へ
「ヨット型ドローン」の自動操船と自律航行に成功–エバーブルーテクノロジーズ – CNET Japan
中国では飲食店5000店舗以上がサービングロボット導入 – ROBOTEER（ロボティア）
（私のリーダー論）AI研究者、起業家育てる 東京大学大学院 松尾豊教授(上) :日本経済新聞
ロボットが描く水墨画の世界とは？香港の芸術家が開発–人民網日本語版–人民日報