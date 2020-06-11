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2020年06月11日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年6月11日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

UVランプ＋水拭き掃除＋強力吸引＋空気清浄。欲しい機能をすべて搭載した最強のお掃除ロボット「coayu UV6」｜鑫三海株式会社のプレスリリース

つながる工場、サイバー攻撃7倍　IoTでリスク高まる　　:日本経済新聞

菊池製作所 排泄処理ロボ 実証実験へ | 八王子 | タウンニュース

新青森駅、無人ロボット清掃機器を導入 青森県内初 | RailLab ニュース(レイルラボ)

水中ドローンの可能性を広げる！プロユーザー向けモデル「CHASING M2」が登場 | Techable(テッカブル)

Ｚ会とソニー・グローバルエデュケーション　ロボット・プログラミングとSTEAM教育を融合した新たな小学生向け通信教育講座を共同開発

配送ロボがシリコンバレーを快走、非接触経済の要に：日本経済新聞

メジャーリーグに近づくロボット審判の足音。コロナ影響受けつつもマイナーから導入へ

＜6／25（木）無料ウェビナー＞ 「協働ロボットでつくる、ウィズコロナ時代の工場の姿」〜安全の第三者認証取得、最新協働ロボットJAKAのご紹介〜

コロナ後に加速する製造業でロボット導入、その本当の理由

【タウンニュース八王子版】 菊池製作所 排泄処理ロボ 実証実験へ

「ヨット型ドローン」の自動操船と自律航行に成功–エバーブルーテクノロジーズ – CNET Japan

中国では飲食店5000店舗以上がサービングロボット導入 – ROBOTEER（ロボティア）

（私のリーダー論）AI研究者、起業家育てる　東京大学大学院 松尾豊教授(上) :日本経済新聞

ロボットが描く水墨画の世界とは？香港の芸術家が開発–人民網日本語版–人民日報

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