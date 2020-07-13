2020年07月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ドローン300機が夜空に激励＆コロナ感染予防メッセージ
搾乳ロボットと搾乳機の併用で酪農家の負担軽減、県立広島大学が実証実験
産業用ロボットを操作する『カワサキロボットエンジニアになろう！』カワサキワールドで夏休みの小学生向け体験イベント | 神戸ジャーナル
ＡＩロボットが運送をお助け。運行管理者の負担軽減へ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
国内唯一、ソフトバンクのNB-IoT戦略 | ビジネスネットワーク.jp
ＯｎＲｏｂｏｔ、共通規格で互換性を持つロボット用新型インテリジェントドライバー – 金属産業新聞｜キンサンデジタル
新型コロナ:感染症から工場を守る 7つの先端テクノロジー （写真=ロイター） :日本経済新聞
処方箋医薬品をドローンで配送、オンライン服薬指導と組み合わせた実験 | FlyTeam ニュース
芝刈ロボ発進 ネクスコ東日本、蓮田ＳＡにロボット芝刈り機導入 充電や障害物の回避も自動で
実験が続々！パナソニック、高輪ゲートウェイ駅でロボティックモビリティの実証実験を実施 | Techable(テッカブル)
奈良のターミナル駅が、近鉄第１号となる近未来駅に | https://t.co/zFkhwTDki9
https://t.co/eQSJ5ynuui：Mavic Air 2 実機レビュー ＝ 最新ドローンを飛ばしてみたら、超頭よくなっていた!!
米テスラＣＥＯ、上海工場のさらなるＡＩ導入に意欲 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
Refraction、自律型UGV REV-1で食料品配送実施 – DRONE | ドローン専門メディア
ついにe-sports！技術力の低い人限定ロボコン（通称：ヘボコン）・オンライン、ダイジェスト :: デイリーポータルZ
【オンラインロボ作り】「小学生ロボコン2021」（NHKエンタープライズ）の公式キット『ユカイなぼうけんクラフトキット』をユカイ工学が開発！｜ユカイ工学株式会社のプレスリリース
IoTガジェットをファッションとして楽しむ！ドット絵やアニメーションを表示できるピクセルアートバックパックが登場。｜株式会社FOXのプレスリリース
氾濫恐れも声でお知らせ IoTでガス警報器が多機能化：朝日新聞デジタル