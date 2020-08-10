2020年08月10日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ブルーイノベ、ドローンでプラント点検 レスターHDと :日本経済新聞
ドローン操縦「楽しい！」 波佐見町で講習スタート（長崎新聞） – Yahoo!ニュース
ケンブリッジ大の研究者、AIが白人化しているとの研究結果を発表！ | Techable(テッカブル)
【ドローン空撮の基礎】空撮時の心がまえについて重要なポイントまとめ③
防水・耐風ドローン、風力発電点検に活かす｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
プラスチックの新用途にロボット、金属の代替で軽量化なるか？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ＺＭＰの物流支援ロボット ＬＩＸＩＬビバの物流センターで活用｜物流ニュース｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙
ロボ操作で被ばくゼロ ＣＴから離れて針差し 遠隔医療に応用も｜中部経済新聞 愛知・岐阜・三重・静岡の経済情報
産業用ロボットメーカー6社が共同で基礎技術研究！成果は業界で共有｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
緊急地震速報、ＡＩは予測精度を高められるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
エレクトロニクス商社 ロボット販売本格化労働人口減に加えコロナ感染防止など導入機運高まる | 電波新聞デジタル
高輪ゲートウェイ､｢ロボットの駅｣に大変身 | 駅･再開発 | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準
ドローンの最新技術公開 大阪で展示会 デモ飛行や活用事例紹介 | 電波新聞デジタル
SMCの協働ロボ用エアチャックユニバーサルロボットが「UR＋」製品に認証 | 電波新聞デジタル
アムニモがCO₂可視化キット発売IoTで新型コロナ対策 | 電波新聞デジタル
パナソニック ネット接続で溶接現場を可視化 溶接ロボ統合管理システム発売 | 電波新聞デジタル
笑顔とAIで学習変える アタマプラスの稲田大輔さん :日本経済新聞
中国の億航智能、広東省で最新の消防ドローン発表 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
近い未来、役者の半分はロボットになる？ アンドロイド俳優やロボット演技などの試みから考える｜Real Sound｜リアルサウンド テック
ロシアの公共施設で働くヒューマノイドロボット…人工筋肉で600種類以上の表情を作り出せる（BUSINESS INSIDER JAPAN） – Yahoo!ニュース