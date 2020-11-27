アマゾン「ブラックフライデー2020」開催！Amazon Echoファミリーが最大50%OFF！【11月27日〜12月1日】

本日2020年11月27日9時よりアマゾンの「ブラックフライデー2020」が開始となった。
値引き率は、Amazon Echoファミリー最大50%OFF、Fire TV Stick最大39%OFF、Fireタブレット最大40%OFF、Kindle最大33%OFFとなっている。
2020年12月1日23時59分までの期間限定セールなので、欲しいものがあれば早めにチェックしたい。
Echo Flex
通常2,980円が1,490円引き50％OFFの1,490円に。
Amazon.co.jp / Echo Flex
Echo Dot (3rd)
通常4,980円が2,500円引き50％OFFの2,480円に。
Echo Show 5
通常9,980円が5,500円引き50％OFFの4,980円に。
Echo Show 8
通常14,980円が7,490円引き50％OFFの7,490円に。
Echo Auto
通常4,980円が2,000円引き40％OFFの2,980円に。
Amazon.co.jp / Echo Auto
Fire TV Stick
通常4,980円が1,500円引き30％OFFの3,480円に。
Fire TV Stick 4K
通常6,980円が2,700円引き39%OFFの4,280円に。
Fire 7 16GB
通常5,980円が2,000円引き33％OFFの3,980円に。
Fire HD 8 32GB
通常9,980円が4,000円引き40％OFFの5,980円に。
Fire HD 10 32GB
通常15,980円が5,000円引き31％OFFの10,980円に。
Kindle Wi-Fi 8GB
通常8,980円が3,000円引き33％OFFの5,980円に。
Kindle Oasis Wi-Fi 8GB
通常29,979円が6,999円引き23％OFFの22,980円に。
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ABOUT THE AUTHOR /中橋 義博
1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。