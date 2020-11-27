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アマゾン「ブラックフライデー2020」開催！Amazon Echoファミリーが最大50%OFF！【11月27日〜12月1日】

2020年11月27日 By

本日2020年11月27日9時よりアマゾンの「ブラックフライデー2020」が開始となった。
値引き率は、Amazon Echoファミリー最大50%OFF、Fire TV Stick最大39%OFF、Fireタブレット最大40%OFF、Kindle最大33%OFFとなっている。
2020年12月1日23時59分までの期間限定セールなので、欲しいものがあれば早めにチェックしたい。


Echo Flex


通常2,980円が1,490円引き50％OFFの1,490円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Flex


Echo Dot (3rd)


通常4,980円が2,500円引き50％OFFの2,480円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Dot (3rd)


Echo Show 5


通常9,980円が5,500円引き50％OFFの4,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Show 5


Echo Show 8


通常14,980円が7,490円引き50％OFFの7,490円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Show 8


Echo Auto


通常4,980円が2,000円引き40％OFFの2,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Echo Auto


Fire TV Stick


通常4,980円が1,500円引き30％OFFの3,480円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire TV Stick


Fire TV Stick 4K


通常6,980円が2,700円引き39%OFFの4,280円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire TV Stick 4K


Fire 7 16GB


通常5,980円が2,000円引き33％OFFの3,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire 7 16GB


Fire HD 8 32GB


通常9,980円が4,000円引き40％OFFの5,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD 8 32GB


Fire HD 10 32GB


通常15,980円が5,000円引き31％OFFの10,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Fire HD 10 32GB


Kindle Wi-Fi 8GB


通常8,980円が3,000円引き33％OFFの5,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Kindle Wi-Fi 8GB


Kindle Oasis Wi-Fi 8GB


通常29,979円が6,999円引き23％OFFの22,980円に。

外部リンク
Amazon.co.jp / Kindle Oasis Wi-Fi 8GB
Amazon Echo fan club japan
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中橋 義博
中橋 義博

1970年生まれ。中央大学法学部法律学科卒。大学時代、月刊ASCII編集部でテクニカルライターとして働く。大学卒業後、国内生命保険会社本社において約6年間、保険支払業務システムの企画を担当。その後、ヤフー株式会社で約3年間、PCの検索サービス、モバイルディレクトリ検索サービスの立ち上げに携わる。同社退社後、オーバーチュア株式会社にてサービス立ち上げ前から1年半、サーチリスティングのエディトリアル、コンテントマッチ業務を担当する。2004年に世界初のモバイルリスティングを開始したサーチテリア株式会社を創業、同社代表取締役社長に就任。2011年にサーチテリア株式会社をGMOアドパートナーズ株式会社へ売却。GMOサーチテリア株式会社代表取締役社長、GMOモバイル株式会社取締役を歴任。2014年ロボットスタート株式会社を設立し、現在同社代表取締役社長。著書にダイヤモンド社「モバイルSEM―ケータイ・ビジネスの最先端マーケティング手法」がある。

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