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2020年12月04日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2020年12月4日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

プロント／TechMagic社と「パスタ自動調理ロボット」共同開発 | 流通ニュース

固定翼型ドローンの利用拡大へ。「マルチローター型」との棲み分けはできる？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

AIが浮き彫りにしたジェンダーバイアス：米下院議員の画像にタグ付けさせる実験から見えてきたこと | https://t.co/g0yRGRzGa6

ユニバーサルロボットの認定トレーニングセンターを新規開設｜Universal Robots A/Sのプレスリリース

DJI、DJI製ドローンによる人命救助、累計500件を突破 – DRONE | ドローン専門メディア

AI作曲サービスSOUNDRAW、Windowsユーザー向けAdobe Premiere Pro/After Effectsプラグインをリリース。｜SOUNDRAW 株式会社のプレスリリース

AIやロボットを導入した企業はむしろ雇用が増えるという研究結果 – GIGAZINE

手術支援ロボの研修施設　メディカロイド、神戸に: 日本経済新聞

ANAやセブンが実験、ドローンで日用品配送　福岡市: 日本経済新聞

ホテルでロボットがお迎え アユダの実証実験 | 藤沢 | タウンニュース

町職員がドローン講習 | 寒川 | タウンニュース

「AI倫理」に今取り組むべき理由 – ZDNet Japan

時価総額3500億円超のAIベンチャー企業、Preferred Networksに迫る | AI専門ニュースメディア AINOW

神戸新聞NEXT｜医療ニュース｜国産手術支援ロボ、１４日に最初の治療　神戸大

共同発表：ヒューマノイドロボットとＡＩによる自律細胞培養～遠隔・自動実験によるコロナ時代の新研究スタイル～

SFのようにロボットがその人に合わせた料理を作る自動化食堂Karakuri | TechCrunch Japan

こだわるべきは音質ではない！？ ヤマハの歌うロボット「Charlie」開発秘話【開発者の矜持 #02】 | Techable(テッカブル)

なんばパークスでアバターショッピングの実験　来店せず、ロボット操作し買い物 – なんば経済新聞

犬型AIロボット「スポット」は“歩くクルマ”に進化するのか？

自動配送ロボットによるラストワンマイル配送へのルート最適化技術の提供について｜株式会社オプティマインドのプレスリリース

モスバーガーが非接触のアバターロボ　店員を転送する新メディア：日経ビジネス電子版

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