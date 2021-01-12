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2021年01月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年1月12日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

新型コロナ: 医療現場をロボが手助け 新型コロナ下、消毒や検体採取: 日本経済新聞

セクハラ受けた韓国のAIチャットボットが脱線 性的少数者に嫌悪感？ – ライブドアニュース

ロボット競技大会の活躍報告　アミークスの生徒ら、うるま市長ら訪問 – 琉球新報デジタル｜沖縄のニュース速報・情報サイト

観音寺総合Ａが優勝　高校生ロボットアメフト県大会

ＡＩ予測でドラレコが警告「事故の危険性が高い地点です」（1/2ページ） – 産経ニュース

これドローンなの?? キュートな鳥型ドローン「Go Go Bird」がかわいい | GetNavi web ゲットナビ

サムスン　ＣＥＳで新ロボット・ＡＩ公開＝「人を中心とした革新」提示-Chosun online 朝鮮日報

モール内を自走する広告ロボ開発、地場企業 – NNA ASIA・香港・ＩＴ・通信

大腸の内部で薬を運ぶ長さ1mm弱の「マイクロロボ」｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス

酪農発祥地復興へ新牧場　搾乳ロボ導入、負担軽減　館山の「神余ファーム」 | 千葉日報オンライン

中国のUBTechが紫外線消毒ロボットを発表、新型コロナ蔓延を受けて | TechCrunch Japan

ソニーのクルマ「VISION-S」が公道走行。ソニードローン「Airpeak」で撮影 – Impress Watch

自律ロボットアームによる、宇宙組み立て作業の地上実証に成功 – MONOist（モノイスト）

可愛すぎると話題のロボット「LOVOT（らぼっと）」に骨抜きにされるカフェ / 「LOVOTカフェ」川崎 | ロケットニュース24

函館空港、国内線ターミナルにAI清掃ロボット「Whiz」導入 | FlyTeam ニュース

イワサキ球体ドローン10 for フランス製 Parrot ANAFI 新発売 – イワサキ(旧PAUI)株式会社のプレスリリース

ソニー、チーム「aibo」がEV・ドローンに挑む真の狙い: 日本経済新聞

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