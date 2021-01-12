2021年01月12日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
新型コロナ: 医療現場をロボが手助け 新型コロナ下、消毒や検体採取: 日本経済新聞
セクハラ受けた韓国のAIチャットボットが脱線 性的少数者に嫌悪感？ – ライブドアニュース
ロボット競技大会の活躍報告 アミークスの生徒ら、うるま市長ら訪問 – 琉球新報デジタル｜沖縄のニュース速報・情報サイト
観音寺総合Ａが優勝 高校生ロボットアメフト県大会
ＡＩ予測でドラレコが警告「事故の危険性が高い地点です」（1/2ページ） – 産経ニュース
これドローンなの?? キュートな鳥型ドローン「Go Go Bird」がかわいい | GetNavi web ゲットナビ
サムスン ＣＥＳで新ロボット・ＡＩ公開＝「人を中心とした革新」提示-Chosun online 朝鮮日報
モール内を自走する広告ロボ開発、地場企業 – NNA ASIA・香港・ＩＴ・通信
大腸の内部で薬を運ぶ長さ1mm弱の「マイクロロボ」｜Beyond Health｜ビヨンドヘルス
酪農発祥地復興へ新牧場 搾乳ロボ導入、負担軽減 館山の「神余ファーム」 | 千葉日報オンライン
中国のUBTechが紫外線消毒ロボットを発表、新型コロナ蔓延を受けて | TechCrunch Japan
ソニーのクルマ「VISION-S」が公道走行。ソニードローン「Airpeak」で撮影 – Impress Watch
自律ロボットアームによる、宇宙組み立て作業の地上実証に成功 – MONOist（モノイスト）
可愛すぎると話題のロボット「LOVOT（らぼっと）」に骨抜きにされるカフェ / 「LOVOTカフェ」川崎 | ロケットニュース24
函館空港、国内線ターミナルにAI清掃ロボット「Whiz」導入 | FlyTeam ニュース
イワサキ球体ドローン10 for フランス製 Parrot ANAFI 新発売 – イワサキ(旧PAUI)株式会社のプレスリリース
ソニー、チーム「aibo」がEV・ドローンに挑む真の狙い: 日本経済新聞