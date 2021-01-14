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2021年01月14日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2021年1月14日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

海洋国家日本の未来を担う水中ドローン市場を徹底予測！「水中ドローン未来予想図2021」をオンライン開催。｜株式会社スペースワンのプレスリリース

スマートシティー「Fujisawa SST」で“暮らしをアップデート”する非接触のロボット配送サービス (1/2) – BUILT

イラン軍、標的を認識すると突っ込んでいき破壊する「神風ドローン」の試験を実施(佐藤仁) – 個人 – Yahoo!ニュース

三重県、遠隔操作ロボット（アバター）のホッピング観光、リモート観光モデルを創出へ | トラベルボイス

段差走行に強い、汎用ロボットベースを出展｜株式会社F-Designのプレスリリース

新発売・AIロボティクス教材シリーズ 「ロボットではじめる深層学習TensorFlow × 画像認識 × EV3」｜アフレルのプレスリリース

その“ロボット犬”は自ら学習し、どれだけ倒されても起き上がる方法を身につける（動画あり） | https://t.co/g0yRGRzGa6

Rapyuta Robotics、NEDO事業に採択、倉庫運営プラットフォームの開発に着手｜Rapyuta Robotics株式会社のプレスリリース

うちにも来て欲しい？ サムスンの新たな家事ロボット｢Bot Handy｣【CES2021】 | Business Insider Japan

Amazonも音声配信　「ながら聴き」需要争奪戦: 日本経済新聞

おうち時間を豊かにするプロジェクター付きシーリングライト「popIn Aladdin」、発売から約2年でシリーズ累計販売台数が10万台を突破！｜popIn株式会社のプレスリリース

コロナ検査もロボットで、のどから綿棒で検体採取 中国　写真6枚　国際ニュース：AFPBB News

子供の発達や教育をサポートするAIコンパニオンロボット「Moxie」 #CES2021 | fabcross

動画：本物そっくりに群れで泳ぐ魚ロボット 米大学が開発　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

コロナ検査もロボットで、のどから綿棒で検体採取 中国（AFPBB News） – Yahoo!ニュース

住友商事やダイハツなど農業用ドローン新興に出資: 日本経済新聞

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