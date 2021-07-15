2021年07月15日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
京セラ、長崎大と共同でIoTブイ 海水データを収集: 日本経済新聞
アイロボット、プログラミングで動作指示するロボット: 日本経済新聞
ソフトバンク、5Gの次世代「6G」のコンセプト公開 「圏外をなくす」「ベストエフォートからの脱却」など – ITmedia NEWS
ロボットで倉庫現場は進化する！三菱商事がRobowareで目指すフレキシブルな物流改革｜ECのミカタ
仕事を失ったロボット…日本のペッパーが6年で生産停止になった理由（朝鮮日報日本語版） – Yahoo!ニュース
AIの軍事利用加速: 日本経済新聞
歓声響くお寺でロボット 平塚市内の小学生がプログラミング | 平塚 | タウンニュース
「スマホでラジオ」が増加中、年配層もスマホで音声メディアを聴く時代に | ボクシルマガジン
ドコモ、グーグルグラス法人版「Glass Enterprise Edition 2」8月10日発売 – ケータイ Watch
ウォルマートが25の配送センターにSymboticのロボットを導入 | TechCrunch Japan
コロナの集中治療室向け医療機器遠隔操作するロボットを開発、大成建設とNCGM：ロボット – BUILT
ANA発、遠隔操作ロボを使った瞬間移動サービス「avatarin」発表–2021年秋に提供へ – CNET Japan
ＡＩで人の叫び声を識別する。パナソニックの監視カメラがスゴイ｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
愛知県国際ロボット競技会強化支援チームに選ばれました｜独立行政法人国立高等専門学校機構のプレスリリース
「Google Glass」法人向けモデルが日本でも 17万8000円で8月発売 – ITmedia NEWS
自走ロボ、山あいの宅配支援 会津若松で実証実験 | 河北新報オンラインニュース / ONLINE NEWS
改造ドローン、操縦不能で民家２階の網戸に衝突…飛ばした男「風景写真撮るのが趣味だった」 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
アバターロボットで“旅行体験”現地の人と会話も｜TBS NEWS
たぶん世界初！だから日本初！貴船口駅にて「マイクロドローンレース」を開催します｜叡山電鉄株式会社のプレスリリース
子ども向けロボットプログラミング教室「プログラボ」２０２１年１０月 西武池袋線沿線初の大泉学園校が開校！！｜株式会社JR中央線コミュニティデザインのプレスリリース
エーアイ、「A.I.VOICE（TM）」バージョンアップ版をリリース ～UI・「VOICEROID（R）2」連携を強化～ | 株式会社エーアイのプレスリリース