2021年08月27日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
“オクラハマ州のお母さん” アフガニスタンからロボット工学を学ぶ少女たち10人を救出（クーリエ・ジャポン） – Yahoo!ニュース
半導体製造装置の開発を手がける中小企業、ロボットと人の共存への道筋｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ＡＩ・データサイエンス人材育成へ大学院教育で一手、文科省が新事業｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
ロボット庭師が砂紋を描く 五輪選手の動き、模様に変換: 日本経済新聞
損保ジャパン、自動走行ロボットによる配送サービスの実証実験実施 – 保険市場TIMES
防災最前線 水に浮かぶベッドに ロボット！？ | やさしいニュース | TVO テレビ大阪
阪大とサイバーエージェント、1人で5体使うロボット接客に向けた実証 | TECH+
動画：産業ロボットの需要 中国で大幅に増加 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
高齢ドライバーの支援にロボットを活用して「コミュ力」で自発的行動を促す仕組み｜@DIME アットダイム
Amazon Echo Studioをデュアルで使ってみたら最高だった件（1/2 ページ） – ITmedia NEWS
グーグル兄弟会社Wing、ドローンでの商品配達が10万件突破へ – CNET Japan
AIと自動収穫ロボットに最適化されたビニールハウスの一般公開を開始｜AGRIST株式会社のプレスリリース
アイ・ロボティクスが 本社拡張・移転【DF】 | DroneTribune (ドローントリビューン)
工学院大学、コンビニのトイレ掃除ロボを開発、実用化に挑む～実用化コンペに参戦、優勝目指す～｜学校法人 工学院大学 広報課のプレスリリース