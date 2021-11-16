2021年11月16日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
アマゾンのアレクサ、突然笑った「理由」が怖い… – フロントロウ -海外セレブ＆海外カルチャー情報を発信
▼廃車からロボット完成 | じゃかるた新聞
中国、自動車教習はAIで ロボット教官が質問にも回答: 日本経済新聞
〈地域のチカラ スタートアップ〉鉄筋結束ロボ 自動化進む 建ロボテック（香川県三木町） 1人で6台同時監督可能 :日本経済新聞
中国による機密技術移転、伊軍用ドローン企業買収で明らかに – WSJ
産業用ロボット世界新規設置台数21年、過去最高を予測中国がけん引、13％増の43.5万台 | 電波新聞デジタル
機械の異常検知にもエッジＡＩを応用。スタートアップが照準｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
自動搬送ロボベンチャーのLexxPluss、資金調達を発表！人員・生産体制強化 | 自動運転ラボ
日本発の「宇宙向け汎用ロボット」が、国際宇宙ステーションでの実証実験に成功したことの大きな意味 | https://t.co/g0yRGRzGa6
自動運転ロボットが公園を回りながら本の貸し出し : 東亜日報
TFE、ロボット購入不要のロボットプログラミング教材「Robotify」を導入 | ICT教育ニュース
【実証実験】大阪市立美術館「メトロポリタン美術館展」でロボットによる情報発信を行います｜IGP ROBOTICS株式会社のプレスリリース
ドコモ、バーチャルイベント運営のHIKKYへ65億円を出資・・・XR戦略実現に向け | Media Innovation
Snapchatがソニーミュージックと提携、新AR音楽レンズの計画を発表 | TechCrunch Japan
2021年度第2回ロボット検定結果発表！｜中央出版株式会社のプレスリリース
中国経済の成長を支える先端ロボット 産業と生活を革新するパートナー 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【動画】ホンダ第2世代多目的ロボットカー「AMV」。最大400kgを作業現場に搬送 – Engadget 日本版
新型自動授粉・収穫ロボット「XV2」を開発｜HarvestX株式会社のプレスリリース
https://t.co/eQSJ5ynuui：IGP ROBOTICS、AIコミュニケーションロボット「Cruzr」を活用した実証実験を美術館で開始
ドコモ、タクシー需要をAIで予測する「AIタクシー」を提供終了 | マイナビニュース