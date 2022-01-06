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2022年01月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年1月6日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

年頭所感｜Radiotalkは音声配信で「個の時代」を牽引する一年に｜Radiotalk株式会社のプレスリリース

体験型遠隔集合教育の実現　VR Japan「VR遠隔同時講義システム」を一般発売　～医療業界で導入のシステム～｜株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース

スマートグラスは2022年も発展途上–各社の製品を試して感じる課題 – CNET Japan

インフラ点検ロボットの実証実験を行います！ – 神奈川県ホームページ

オリエンタルモーター、3ステップで自作ロボットを簡単に導入・制御できるロボットコントローラを発売: 日本経済新聞

中国、「十四五」ロボット産業発展計画を発表　新たな発展の可能性を示す–人民網日本語版–人民日報

[TKUニュース 22.01.05 18:30 ] 寝たきり芸人あそどっぐさん　ロボット！『最先端の働き方』【熊本】

アレクサ、宇宙の旅　Amazonの音声AIが月探査に参加: 日本経済新聞

中国ロボット産業、25年までに年率20％伸長へサーボモーターなどの基幹部品も強化 | 電波新聞デジタル

CES2022開幕、近未来の社会を提案CASEやAIの活用目立つ | 電波新聞デジタル

原発廃炉へ大きな一歩、５年ぶり調査ロボ投入で構造問題を変える起点になるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

日本のインフラを守れ　極小空間を飛行点検する純国産ドローンがすごい（1/2 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン

現代自動車、メタバースにボストンダイナミクスのロボット「Spot」を送り込む | TechCrunch Japan

職員の負担を軽減する介護ロボット　シルエット見守りセンサ「WOS-321」を発売｜キング通信工業株式会社のプレスリリース

米アマゾン、車載ソフトを共同開発　AI駆使、多様なサービス（時事通信） – Yahoo!ニュース

AirPodsを収納できるiPhone用バッテリーケース「Power1」 | TechCrunch Japan

メタ、拡張現実・仮想現実対応のＯＳ開発計画を中止－報道

ロボット工学：器用に動くロボットハンド – 大学ジャーナルオンライン

現代自動車会長「ロボティクスは現実、ロボット犬は近くスマホのようになる」 | Joongang Ilbo | 中央日報

Googleがデバイス間連携の機能強化を多数発表、「Fast Pair」対象デバイスの拡大など – GIGAZINE

HTC、手首に装着する「Focus 3」向けVRトラッカー「VIVE Wrist Tracker」発表 – CNET Japan

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