2022年01月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
年頭所感｜Radiotalkは音声配信で「個の時代」を牽引する一年に｜Radiotalk株式会社のプレスリリース
体験型遠隔集合教育の実現 VR Japan「VR遠隔同時講義システム」を一般発売 ～医療業界で導入のシステム～｜株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース
スマートグラスは2022年も発展途上–各社の製品を試して感じる課題 – CNET Japan
インフラ点検ロボットの実証実験を行います！ – 神奈川県ホームページ
オリエンタルモーター、3ステップで自作ロボットを簡単に導入・制御できるロボットコントローラを発売: 日本経済新聞
中国、「十四五」ロボット産業発展計画を発表 新たな発展の可能性を示す–人民網日本語版–人民日報
[TKUニュース 22.01.05 18:30 ] 寝たきり芸人あそどっぐさん ロボット！『最先端の働き方』【熊本】
アレクサ、宇宙の旅 Amazonの音声AIが月探査に参加: 日本経済新聞
中国ロボット産業、25年までに年率20％伸長へサーボモーターなどの基幹部品も強化 | 電波新聞デジタル
CES2022開幕、近未来の社会を提案CASEやAIの活用目立つ | 電波新聞デジタル
原発廃炉へ大きな一歩、５年ぶり調査ロボ投入で構造問題を変える起点になるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
日本のインフラを守れ 極小空間を飛行点検する純国産ドローンがすごい（1/2 ページ） – ITmedia ビジネスオンライン
現代自動車、メタバースにボストンダイナミクスのロボット「Spot」を送り込む | TechCrunch Japan
職員の負担を軽減する介護ロボット シルエット見守りセンサ「WOS-321」を発売｜キング通信工業株式会社のプレスリリース
米アマゾン、車載ソフトを共同開発 AI駆使、多様なサービス（時事通信） – Yahoo!ニュース
AirPodsを収納できるiPhone用バッテリーケース「Power1」 | TechCrunch Japan
メタ、拡張現実・仮想現実対応のＯＳ開発計画を中止－報道
ロボット工学：器用に動くロボットハンド – 大学ジャーナルオンライン
現代自動車会長「ロボティクスは現実、ロボット犬は近くスマホのようになる」 | Joongang Ilbo | 中央日報
Googleがデバイス間連携の機能強化を多数発表、「Fast Pair」対象デバイスの拡大など – GIGAZINE
HTC、手首に装着する「Focus 3」向けVRトラッカー「VIVE Wrist Tracker」発表 – CNET Japan