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2022年02月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年2月8日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

被害撮影や医薬品搬送　浜松市でドローン実証実験　災害時に活用

ＧＢＳ　スマートＡＩ活用のパワースーツを発表｜製品・IT｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙

川重、サービスロボ参入　双腕・自走式、産業用技術で汎用機 | 日刊工業新聞 電子版

配置基準の緩和検討　介護職　ロボットなど活用で | 沖縄タイムス紙面掲載記事 | 沖縄タイムス＋プラス

スマート工場エンジニアリングのコスモ技研　対危険物ロボをカスタマイズ　年間10件受注見込む｜中部経済新聞 愛知・岐阜・三重・静岡の経済情報

将来の産業ロボ人材と接点　大豊産業がアイデアコンペ: 日本経済新聞

「以前学んだことを忘れる」AIの弱点を補うハードウエア開発、人間の脳からインスピレーション | Techable(テッカブル)

熟練の「技」覚えたロボットが細胞培養、自動化で研究時間を確保…理研が神戸に拠点 : 科学・ＩＴ : ニュース : 読売新聞オンライン

AGV（無人搬送車）/AMR（自律走行搬送ロボット）とは？ 移動ロボットの導入事例まとめ ｜ビジネス+IT

MIT Tech Review: イスラエル発AI企業が売り込む「DNAだけで顔認識」は可能か？

川崎重工とソニーの新会社、約500km離れたリモート環境からロボットの遠隔操作に成功 | Techable(テッカブル)

中小のロボット開発支援　埼玉県が施設整備へ – ITmedia NEWS

都庁内をロボットが警備　来月5日まで実証実験：東京新聞 TOKYO Web

アップル、新型AirPods で「画期的な個人認証」に対応の可能性

アップル、新型AirPods で「画期的な個人認証」に対応の可能性

Apple、AIで音楽を自動生成する技術を持つ「AI Music」を買収

脳科学とAIがつながると何が起こる？　脳科学研究者がビジネスの世界で社会課題へ挑む（2022年2月8日）｜BIGLOBEニュース

ロボットだけど家族のような存在感♡LOVOTの「ねこみみニット」にロシアンブルーが新たに登場！

業界初となるエンタテインメントロボット専用の抱っこひも「aibo抱っこひも」を発売　2月8日(火)よりソニーストアオンラインで受注開始

医療ロボットで出遅れた日本が国産化に成功した理由　「火の鳥」がつないだ不思議な縁

MiR、自律モバイルロボットの2021年売上高が42％増

Amazonのスーパーボウル恒例CM、2022年はスカーレット・ヨハンソン夫妻の心を読む「Alexa」 – ITmedia NEWS

ジンズがAIと人の経験則融合の未来予測型経営システムを本格運用。欠品や過剰在庫を防ぐ | Techable(テッカブル)

Meta社のVRサービスに、ユーザー同士の「接近禁止」機能が搭載 ハラスメントを防止 | Mogura VR

「ファナックロボットシステムインテグレータサイト」登録社数が100社に到達 – ニュースリリース – ファナック株式会社

「AIが差別発言しないかをAIでチェックする」というDeepMindの試み – GIGAZINE

【ドローンジョプラス】藤沢市で小学生を対象に全3回のドローン体験会を開催！｜株式会社Kanattaのプレスリリース

「COCORO HOME」でスマートライト「Philips Hue」と連携開始｜ニュースリリース：シャープ

ドローン災害時活用へ　被災状況確認に効果　春野で実証実験｜あなたの静岡新聞

福島第1原発1号機、ロボットで内部調査開始　燃料デブリ確認へ（毎日新聞） – Yahoo!ニュース

人間とロボットの未来像を考える 特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ？」 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア

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