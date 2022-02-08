2022年02月08日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
被害撮影や医薬品搬送 浜松市でドローン実証実験 災害時に活用
ＧＢＳ スマートＡＩ活用のパワースーツを発表｜製品・IT｜物流ウィークリー｜物流・運送・ロジスティクス業界の総合専門紙
川重、サービスロボ参入 双腕・自走式、産業用技術で汎用機 | 日刊工業新聞 電子版
配置基準の緩和検討 介護職 ロボットなど活用で | 沖縄タイムス紙面掲載記事 | 沖縄タイムス＋プラス
スマート工場エンジニアリングのコスモ技研 対危険物ロボをカスタマイズ 年間10件受注見込む｜中部経済新聞 愛知・岐阜・三重・静岡の経済情報
将来の産業ロボ人材と接点 大豊産業がアイデアコンペ: 日本経済新聞
「以前学んだことを忘れる」AIの弱点を補うハードウエア開発、人間の脳からインスピレーション | Techable(テッカブル)
熟練の「技」覚えたロボットが細胞培養、自動化で研究時間を確保…理研が神戸に拠点 : 科学・ＩＴ : ニュース : 読売新聞オンライン
AGV（無人搬送車）/AMR（自律走行搬送ロボット）とは？ 移動ロボットの導入事例まとめ ｜ビジネス+IT
MIT Tech Review: イスラエル発AI企業が売り込む「DNAだけで顔認識」は可能か？
川崎重工とソニーの新会社、約500km離れたリモート環境からロボットの遠隔操作に成功 | Techable(テッカブル)
中小のロボット開発支援 埼玉県が施設整備へ – ITmedia NEWS
都庁内をロボットが警備 来月5日まで実証実験：東京新聞 TOKYO Web
アップル、新型AirPods で「画期的な個人認証」に対応の可能性
アップル、新型AirPods で「画期的な個人認証」に対応の可能性
Apple、AIで音楽を自動生成する技術を持つ「AI Music」を買収
脳科学とAIがつながると何が起こる？ 脳科学研究者がビジネスの世界で社会課題へ挑む（2022年2月8日）｜BIGLOBEニュース
ロボットだけど家族のような存在感♡LOVOTの「ねこみみニット」にロシアンブルーが新たに登場！
業界初となるエンタテインメントロボット専用の抱っこひも「aibo抱っこひも」を発売 2月8日(火)よりソニーストアオンラインで受注開始
医療ロボットで出遅れた日本が国産化に成功した理由 「火の鳥」がつないだ不思議な縁
MiR、自律モバイルロボットの2021年売上高が42％増
Amazonのスーパーボウル恒例CM、2022年はスカーレット・ヨハンソン夫妻の心を読む「Alexa」 – ITmedia NEWS
ジンズがAIと人の経験則融合の未来予測型経営システムを本格運用。欠品や過剰在庫を防ぐ | Techable(テッカブル)
Meta社のVRサービスに、ユーザー同士の「接近禁止」機能が搭載 ハラスメントを防止 | Mogura VR
「ファナックロボットシステムインテグレータサイト」登録社数が100社に到達 – ニュースリリース – ファナック株式会社
「AIが差別発言しないかをAIでチェックする」というDeepMindの試み – GIGAZINE
【ドローンジョプラス】藤沢市で小学生を対象に全3回のドローン体験会を開催！｜株式会社Kanattaのプレスリリース
「COCORO HOME」でスマートライト「Philips Hue」と連携開始｜ニュースリリース：シャープ
ドローン災害時活用へ 被災状況確認に効果 春野で実証実験｜あなたの静岡新聞
福島第1原発1号機、ロボットで内部調査開始 燃料デブリ確認へ（毎日新聞） – Yahoo!ニュース
人間とロボットの未来像を考える 特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ？」 | Webマガジン「AXIS」 | デザインのWebメディア