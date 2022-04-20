2022年04月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
スーパーが調剤ロボを導入 薬をめぐり小売が客争奪戦｜TBS NEWS
成都FISUワールドユニバーシティゲームズ専用ロボット「蓉宝」登場 四川省–人民網日本語版–人民日報
「そばロボット」続々導入。「いろり庵きらくそば王子店」で4月22日より稼働開始！｜JR-Crossのプレスリリース
既存軍用機をロボット化――DARPA、軍用ヘリコプター「Black Hawk」の無人飛行に成功 – fabcross for エンジニア
アップル製品 2割がリサイクル材に iPhoneの「分解ロボ」も：朝日新聞デジタル
ドローンとラジコン飛行機の違いは何？/身のまわりのすごい技術大百科 | ダ・ヴィンチWeb
日本は「ロボット製造」で世界一！ でも強敵が隣に… | GetNavi web ゲットナビ
総務省｜AIネットワーク社会推進会議｜AIネットワーク社会推進会議（第21回）AIガバナンス検討会（第17回）合同会議
Pepperが小学校に入校！？ 福島県郡山市の小中高校で、AIやロボットを活用した教育を推進することを発表 – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース
【山口県】東大発ベンチャーとロボット開発（日刊新周南） – Yahoo!ニュース
ユニボ先生がテレビ朝日「報道ステーション」で取り上げられました！ – ユニロボット unibo- 「モノと心を通わせる」を当たり前にする。
ソフトバンクロボティクス、清掃ロボット合弁相手の少数株取得で合意 – Bloomberg
ドローン配達サービスで大手スーパーのウォルマートやGoogleの姉妹企業WingはAmazonの先を行っている、各社の取り組みや規制当局の問題とは？ – GIGAZINE
｢Alexa、木を植えて｣で地球に木が1本増えます | ギズモード・ジャパン
お遍路楽々 ロボと「同行二人」 高齢者の歩行をサポート…ＡＮＡ、東京工大が開発 : ニュース : 関西発 : 地域 : 読売新聞オンライン
川崎重工、東京・羽田にロボット拠点 無人レストランも: 日本経済新聞
JR東日本クロスステーション／2026年までに「そばロボット」30店舗に導入 | 流通ニュース
Netflix、「ただ乗り」1億世帯 表面化した成長の壁: 日本経済新聞
ウクライナ避難民の日本での生活支援のために「ポケトーク® W」100台を兵庫県へ寄贈｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース