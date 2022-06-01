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2022年06月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年6月1日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

自分でエレベーター呼んで移動する「お掃除ロボット」　大阪駅のビルで実証実験（ABCニュース） – Yahoo!ニュース

ロボとAIで実験室を自動化、OISTが進める「人体まるごと検査」の威力 | 日経クロステック（xTECH）

平泉洋行、海洋ドローン提案加速、レンタル開始 – 化学工業日報

商談日程をAIが調整　オルツ、システム開発へ35億円調達: 日本経済新聞

ミニロボットが自分で作れる電子工作DIYキットを体験！ | ライフハッカー［日本版］

ロボットに私たちは何を求めるのか？｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

アップルのAR/VRヘッドセット、「WWDCでの発表はなし」–アナリスト予測 – CNET Japan

「Hey Siri、○○して」に抵抗を感じる日本人 – U-Site

JR西、エレベーターを自動乗降する掃除ロボット導入へ　実証実験を開始：将来の労働力不足解消を目指す – ITmedia ビジネスオンライン

明治安田生命が顧客体験向上に向け、AI音声対話エンジン「BEDORE Voice Conversation」で請求受付を自動化｜株式会社PKSHA Technologyのプレスリリース

サキホコレ通信：ドローンで農薬を散布｜秋田魁新報電子版

欧州のAI規則案について知っておきたいこと（ZDNet Japan） – Yahoo!ニュース

DJI、ドローン登録義務化に向けファームUPでリモートID対応予定の機種発表 – AV Watch

ドワンゴ開発のAIボイスチェンジャー搭載 声変換ソフトウェア「Seiren Voice 紲星あかり」2022年6月24日発売決定：時事ドットコム

日本最大500機のドローンショーが横浜の夜空を彩る｜株式会社レッドクリフのプレスリリース

テレシー 、日本で初めて広告媒体としてドローンショーの取り扱い開始！｜株式会社テレシーのプレスリリース

Vitestro社 – AI超音波ガイドとロボットによる自動採血装置 | 医療とAIのニュース・最新記事 – The Medical AI Times

DJI、無人航空機の登録義務化に伴い、内蔵「リモートID」機能対応モデルは？ | DRONE

日本の労働の約49％と代替されるといわれたAIが、思ったほど普及しなさそうなワケ（幻冬舎ゴールドオンライン） – Yahoo!ニュース

訪日旅行客への多言語対応を支援　AI通訳機 「ポケトーク® W」 250台を関西国際空港に寄贈｜ソースネクスト株式会社のプレスリリース

日本初のドローン・エアモビリティ専門VCDRONE FUNDが設立5周年〜投資先は国内外で54社〜｜DRONE FUNDのプレスリリース

AWA、音声ライブ配信事業に参入–収益化機能も一般開放 – CNET Japan

世界AR・VR市場、26年には9兆4000億円規模に 中国市場は世界最速で成長 IDC予測 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

明治安田生命が顧客体験向上に向け、AI音声対話エンジン「BEDORE Voice Conversation」で請求受付を自動化：時事ドットコム

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