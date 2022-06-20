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2022年06月20日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年6月20日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

AI評価の「ブラックボックス」に警鐘　食べログ判決で見えた課題：朝日新聞デジタル

AI立国の勝ち目どこに　投資ブーム機に人育てよ: 日本経済新聞

川崎の休止製油所活用　自動運航ドローン開発へテスト飛行 | カナロコ by 神奈川新聞

＜フロンティア発＞アイガモロボット　水田に現る：東京新聞 TOKYO Web

耳元で自動翻訳ができるAI補聴器　インテル元副社長が手がけた「世界のベスト発明」：朝日新聞GLOBE＋

AIカメラ、急速に普及　プライバシーの扱いが課題: 日本経済新聞

北斗、AI、5G技術…夏の収穫を支える強力なテクノロジー―中国

生活支援ロボ浸透へ、ユーザー・開発者に求められる心構え｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

日立製作所から「製作所」が消える日…世界的IoT企業へ変貌

ソフトバンク、スマホアプリを授業に活用――「AIスマートコーチ」でダンスレッスン（Impress Watch） – Yahoo!ニュース

ドローンの登録義務付け開始　国交省、違反者は懲役か罰金（共同通信）｜熊本日日新聞社

所信演説の現場から：ドローンは地方を救うのか　配達は高コスト　開発者「実態知って」 | 毎日新聞

ねこ型配膳ロボットベラボットが、働いていました。 – こうの慎一（コウノシンイチ） ｜ 選挙ドットコム

信号機やエレベーターとロボットが連携。ビル内外での佐川急便×ソフトバンクの配送実験 (1/2) : – ASCII STARTUP

大雨災害想定、救助にドローン活用　海保や海自、消防など訓練　京都・舞鶴｜社会｜地域のニュース｜京都新聞

中国外食産業用サービスロボット市場規模、21年は約110億円に | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

エアロセンス他、住宅密集地の目視外ドローン配送実験 | マテリアルフロー･プラス

KDDIスマートドローンとエアロネクスト、地域配送を効率化・省人化する「AirTruck Starter Pack」を提供開始｜株式会社エアロネクストのプレスリリース

ドローン登録義務化始まる　国土交通省、違反なら罰則も: 日本経済新聞

AIで買い物を爆速化するセルフレジ「Mashgin」が評価額15億ドル | Forbes JAPAN（フォーブス ジャパン）

グーグルのAIが「感情をもった」とする主張を巡る議論は、本質的な問題を覆い隠す危険性がある | https://t.co/g0yRGRzGa6

ヒューマンアカデミージュニアSTE”AMスクール「親子ロボット製作体験会」開催 | ICT教育ニュース

米国のスマートスピーカー所有率は35％、成長は鈍化–使用頻度は上昇 – CNET Japan

アマゾン、アップル、グーグルのCEO、規制法案への反対を議員らに働きかけか – CNET Japan

学校法人浪工学園が※日本初のドローン専門学校設立に向け、企業と連携～一般市場での認知拡大のため、VFR・理経と共同で「Japan Drone 2022」に出展～｜株式会社理経のプレスリリース

大成建設がロボット統合管制プラットフォームを開発、異なるメーカーのロボットを連携：ロボット – BUILT

人協働ロボットを活用した、冷凍フライ投入システムを開発：FAニュース – MONOist

潜水士の負担軽減へ　海中作業用パワーアシストスーツの実証実験始まる　青森県 | ATV NEWS│青森のニュース│ATV青森テレビ

身近にある中国製品 多彩なサービスロボット

ロジテック／自動仕分けロボット導入完了、業務効率を改善 ─ 物流ニュースのＬＮＥＷＳ

ユニバーサルロボット、「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN 2022」に出展：時事ドットコム

ランチをドローンでテイクアウト、住宅密集地で事業化なるか｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

AI Lab、機械学習分野のトップカンファレンス「KDD 2022」にて論文採択 ー 機械学習における観測遅延問題の改善方法を提案 ー | 株式会社サイバーエージェント

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