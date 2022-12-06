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2022年12月06日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月6日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

水平ロボット×垂直ロボットによる「物流３Dロボット」の実用化に成功：時事ドットコム

ドローンを生かせ　新潟市、ドップラーライダー設置など: 日本経済新聞

協働ロボットは従来型産業用ロボットと何が違うのか？ | TECH+（テックプラス）

超小型高性能分光計の開発――スマートフォンやドローンに組み込み可能に – fabcross for エンジニア

MIT Tech Review: 最終判断、AIに託す 「安楽死カプセル」が問う 生死の倫理

RX時代のロボット戦略、今まで通りはもう無意味？メーカーに必要な「意識改革」とは ｜ビジネス+IT

ドローンのレンタル事業・オリックス・レンテックが取り扱いを開始した日米２機種の特徴｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

自動配送ロボット使ったスーパーの商品配送、楽天がつくば市で定常運用｜新・公民連携最前線｜PPPまちづくり

12月6日は「音の日」–設立70周年を迎えたオーディオ協会の現在とこれから – CNET Japan

AIとロボティクスで尿路感染症を早期発見 | 医療とAIのニュース・最新記事 – The Medical AI Times

広島県府中市にて「ドローンネイティブシティプロジェクト」始動！｜ドローンネイティブシティびんご府中推進事務局のプレスリリース

ドローンによる災害状況把握の新システム！ー2022年11月20日市原市総合防災訓練ー　｜株式会社住まいあんしん倶楽部のプレスリリース

AI英会話ロボットMusio（ミュージオ）が英語の教科書「Here We Go!（光村図書）令和4年版」に掲載｜AKA Corp.のプレスリリース

中国調理ロボ、外食産業で脚光 レシピをデジタルで再現 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア

ブッダボットAIを活用した仏教コンサルサービス開始！社員の悩みを仏教的知見で解決：時事ドットコム

アプトポッド、モビリティやロボットの群管理・遠隔制御のソリューションフレームワークをベータリリース｜aptpodのプレスリリース

新発売　AI案内・受付ロボットをロボットバンクから発売開始｜ロボットバンクのプレスリリース

サイバーリンク、マクニカ、GROOVE Xとの協業を発表 家族型ロボット、LOVOT（らぼっと）のユーザー認識能力向上にFaceMe® を活用 | NEWSCAST

ユニコーンAIベンチャー Preferred Networksの子会社 Preferred Robotics、第１期決算は純損失 △9,607.7万円。自律移動ロボット開発 | TOKYO GEEKS

中国ロボット市場、２２年の成長率予想３１％ 急成長を維持　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

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