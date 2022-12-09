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2022年12月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月9日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

「ＡＩ顔認証」でスムーズ・安全なイベント運営　開発進む新時代セキュリティゲート　熊平製作所・ドコモ｜FNNプライムオンライン

ナスカ地上絵、168点新発見　山形大、ドローンやAI活用|47NEWS（よんななニュース）：47都道府県52参加新聞社と共同通信のニュース・情報・速報を束ねた総合サイト

画像生成AI「DreamUp」めぐる議論をきっかけに今後の流れを考える – ZDNet Japan

竹中工務店が開発中、自動運転船「海床ロボット」の進化｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

チャットできるAI、ChatGPTが「そこまですごくない」理由。見えてしまった限界（BUSINESS INSIDER JAPAN） – Yahoo!ニュース

第3の外科用手術支援ロボット「Hugo」が発売：日経メディカル

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