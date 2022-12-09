2022年12月09日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
「ＡＩ顔認証」でスムーズ・安全なイベント運営 開発進む新時代セキュリティゲート 熊平製作所・ドコモ｜FNNプライムオンライン
ナスカ地上絵、168点新発見 山形大、ドローンやAI活用|47NEWS（よんななニュース）：47都道府県52参加新聞社と共同通信のニュース・情報・速報を束ねた総合サイト
画像生成AI「DreamUp」めぐる議論をきっかけに今後の流れを考える – ZDNet Japan
竹中工務店が開発中、自動運転船「海床ロボット」の進化｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
チャットできるAI、ChatGPTが「そこまですごくない」理由。見えてしまった限界（BUSINESS INSIDER JAPAN） – Yahoo!ニュース
第3の外科用手術支援ロボット「Hugo」が発売：日経メディカル
高校駅伝とロボット相撲で全国、卓球で東海大会へ 伊賀白鳳高で壮行式 | 【伊賀タウン情報 YOU】
ＡＣＳＬ、小型空撮ドローンSOTEN（蒼天）において、1月より機体と操作機器間を閉域網で接続可能に｜株式会社ＡＣＳＬのプレスリリース
中国ロボット市場、黄金期迎える 22年31％増の急成長 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
歩行トレーニングロボットcurara®（クララ）を用いたウォーキング｜AssistMotion株式会社のプレスリリース