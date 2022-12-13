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2022年12月13日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年12月13日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

韓国AIロボット“最適温室”でトマトづくり（KOREA WAVE） – Yahoo!ニュース

みずほ・ソフトバンク、AI融資の共同事業解消へ: 日本経済新聞

対話型チャットAI「ChatGPT」を使って駐車違反に異議を唱え取り消させることに成功 – GIGAZINE

チャットできるAI「ChatGPT」は人の仕事を奪うか？ – CNET Japan

「ChatGPT」とはどんなものなのか–OpenAIの対話AIを知る – ZDNet Japan

協働ロボット入門:知っておきたい基礎知識 | TECH+（テックプラス）

ＡＩ実用化が本格化、変わる医療機器市場の将来像｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

ＡＩとＥＴＣの技術で踏切事故抑止、トヨタと名鉄が開発したシステムの仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「ロボット密度」中国が初めて米国抜く、首位は韓国―米メディア

変形し山登りもできる月面探査ロボ、実は「トランスフォーマー」のおもちゃ技術を応用 : 読売新聞オンライン

OpenAI開発のテキスト生成AI「GPT-3」がどんな処理を行っているのかを専門家が解説 – GIGAZINE

テックマンロボット、オールインワンAIコボットシリーズを発表 | プレスリリース | 沖縄タイムス＋プラス

AIチャットボット｢ChatGPT｣はGoogleのビジネスを脅かすかも…ただし、必ずしも正確ではない | Business Insider Japan

中国が画像生成AIの画像に「AI生成マークの表示」を義務化＆AIユーザーも実名登録制へ – GIGAZINE

Nature Remo、「ホームロケーション」を設定し、家族でGPSを使った家電の自動操作が可能に！｜Nature株式会社のプレスリリース

大規模物流センターに自動搬送ロボットを導入　LexxPlussと佐川急便 | レスポンス（https://t.co/cfJUDvGjwi）

株式会社diggtagがメディア事業に参入。ロボット教育Webメディア「ロボコーダ」を事業化｜diggtagのプレスリリース

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