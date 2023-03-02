2023年03月02日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
AI時代の新しい音楽を創る音楽学校 MUDEA が新規開校｜EXDREAM株式会社のプレスリリース
画像生成AIの「人種的偏り」は誰のせい？ 白人男性ばかりが目立つ理由｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
食産業向けロボットサービスを手がける「コネクテッドロボティクス」が17億円調達 | 起業・創業・資金調達の創業手帳
ロボット博士とパラ水泳を両立 CYBERDYNEの遠山さん – 日本経済新聞
飲食チェーンの“ロボット化”で客離れ？ 人手不足で効率化も高齢者はついていけず｜日刊ゲンダイDIGITAL
中国スタートアップ、AI活用したバーチャル従業員 月額制で提供 | 36Kr Japan | 最大級の中国テック・スタートアップ専門メディア
協働ロボと人の共同作業をデジタルツイン化、トヨタと実証で生産性15％向上 | 日経クロステック（xTECH）
Zoom、AIがWeb会議の営業トーク助言 対面の代替脱却 – 日本経済新聞
ハピロボ、デリバリーロボット「temi GO」発売。コミュニケーション機能搭載 – DRONE
３Dプリンター事業手がけるスタートアップのＡＩの使い方｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
香川大学 :: 病室からつながる水族館 遠隔ロボットを使った見学会を実施します
関西地区のロボット学生の新人戦「春ロボコン2023（関西大会）」開催！｜一般社団法人次世代ロボットエンジニア支援機構のプレスリリース
オルツ、「AI GIJIROKU」に内部音声収録機能（alt Virtual Microphone）を搭載｜株式会社オルツのプレスリリース
OpenAIがチャットAI「ChatGPT」を1トークン当たり0.2円でアプリに導入できるAPI提供開始 – GIGAZINE