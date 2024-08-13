埼玉県「令和6年度埼玉県ロボティクスセミナー 介護・福祉編」開催 「SAITAMAロボティクスセンター」整備と介護福祉ロボット開発支援に伴い

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埼玉県は、圏央鶴ヶ島IC周辺に「社会的課題解決に資するロボット」の開発を支援する「SAITAMAロボティクスセンター（仮称）」の整備を進めていて、令和8年度中にセンターの開所を目指している。今回それに伴い、埼玉県産業振興公社は「介護・福祉ロボットに関する最新動向や介護・福祉業界の取組事例を紹介するセミナー」を開催することを発表した。介護・福祉事業者や企業等の参加を募っている（参加無料）。

開催は2024年9月10日（火）の13時30分から。場所はウェスタ川越 多目的ホール。セミナーでは基調講演や事例発表のほか参加者間の名刺交換会を実施する。また、オンラインでも9月17日(火)から10月1日(火)まで配信する。（詳細のPDFはこちら）



開催概要

1.名称

令和6年度埼玉県ロボティクスセミナー 介護・福祉編

2.日時

令和6年9月10日（火曜日） 13時30分～16時40分

3.開催形式

集合開催及びオンデマンド動画配信

＊講演動画を9月17日(火曜日)から10月1日(火曜日)までオンデマンド配信。

4.会場

ウェスタ川越 多目的ホール

（JR 川越線、東武東上線「川越駅」西口徒歩5分川越市新宿町1－17－17）

5.内容

（1）基調講演 13時40分～14時40分

① 時間：13時40分～14時10分

演題：介護現場におけるロボット技術の利用

講師：埼玉大学大学院 理工学研究科

准教授 琴坂 信哉 氏

② 時間：14時10分～14時40分

演題：高齢・障碍者福祉のニーズを踏まえた製品開発、留意点～利用者の視点から～

講師：公益財団法人テクノエイド協会 企画部長 五島 清国 氏

（2）事例紹介 14時50分～16時00分

① 時間：14時50分～15時10分

演題：高齢者施設における介護ロボット導入の実態・意向およびニーズについて

～4か年にわたる調査研究結果から～

講師：一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 理事 戸嶋 靖浩 氏

② 時間：15時10分～15時35分

演題：自動車運転補助装置と移動用リフトの開発

講師：株式会社ミクニライフ＆オート 執行役員 オート事業部

事業部長 佐藤 勝彦 氏

③ 時間：15時35分～16時00分

演題：テクノロジーを活用した新たな排泄ケアの提案、実践事例を通じて

講師：NECプラットフォームズ株式会社 ビジネスイノベーション

統括部 シニアエキスパート 三重野 勤 氏

（3）名刺交換会 16時10分～16時40分



6.参加費

無料

7.対象

ロボット開発関連企業、ロボット活用企業（予定を含む）

介護・福祉関係事業者 等

＊埼玉県ロボティクスネットワークに未入会の方も参加できる。

8.定員

会場定員80名（先着順）

9.申込方法

以下リンク又は2次元コードから申込フォームより。

申込期限：9月6日（金曜日）まで

https://www.tamaweb.or.jp/saitamarobo-welfare-seminar

10.主催

埼玉県、公益財団法人埼玉県産業振興公社

関連サイト

セミナー詳細のPDF