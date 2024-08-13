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埼玉県「令和6年度埼玉県ロボティクスセミナー 介護・福祉編」開催 「SAITAMAロボティクスセンター」整備と介護福祉ロボット開発支援に伴い

2024年8月13日 By

埼玉県は、圏央鶴ヶ島IC周辺に「社会的課題解決に資するロボット」の開発を支援する「SAITAMAロボティクスセンター（仮称）」の整備を進めていて、令和8年度中にセンターの開所を目指している。今回それに伴い、埼玉県産業振興公社は「介護・福祉ロボットに関する最新動向や介護・福祉業界の取組事例を紹介するセミナー」を開催することを発表した。介護・福祉事業者や企業等の参加を募っている（参加無料）。

開催は2024年9月10日（火）の13時30分から。場所はウェスタ川越 多目的ホール。セミナーでは基調講演や事例発表のほか参加者間の名刺交換会を実施する。また、オンラインでも9月17日(火)から10月1日(火)まで配信する。（詳細のPDFはこちら


開催概要

1.名称
令和6年度埼玉県ロボティクスセミナー 介護・福祉編

2.日時
令和6年9月10日（火曜日） 13時30分～16時40分

3.開催形式
集合開催及びオンデマンド動画配信
＊講演動画を9月17日(火曜日)から10月1日(火曜日)までオンデマンド配信。

4.会場
ウェスタ川越 多目的ホール
（JR 川越線、東武東上線「川越駅」西口徒歩5分川越市新宿町1－17－17）

5.内容
（1）基調講演 13時40分～14時40分
① 時間：13時40分～14時10分
　演題：介護現場におけるロボット技術の利用
　講師：埼玉大学大学院 理工学研究科
　　　　　准教授 琴坂 信哉 氏

② 時間：14時10分～14時40分
　演題：高齢・障碍者福祉のニーズを踏まえた製品開発、留意点～利用者の視点から～
　講師：公益財団法人テクノエイド協会 企画部長 五島 清国 氏

（2）事例紹介 14時50分～16時00分
① 時間：14時50分～15時10分
　演題：高齢者施設における介護ロボット導入の実態・意向およびニーズについて
～4か年にわたる調査研究結果から～
　講師：一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 理事 戸嶋 靖浩 氏

② 時間：15時10分～15時35分
　演題：自動車運転補助装置と移動用リフトの開発
　講師：株式会社ミクニライフ＆オート 執行役員 オート事業部
　事業部長 佐藤 勝彦 氏

③ 時間：15時35分～16時00分
　演題：テクノロジーを活用した新たな排泄ケアの提案、実践事例を通じて
　講師：NECプラットフォームズ株式会社 ビジネスイノベーション
　統括部 シニアエキスパート 三重野 勤 氏

（3）名刺交換会 16時10分～16時40分


6.参加費
　無料

7.対象
　ロボット開発関連企業、ロボット活用企業（予定を含む）
　介護・福祉関係事業者 等
　＊埼玉県ロボティクスネットワークに未入会の方も参加できる。

8.定員
　会場定員80名（先着順）

9.申込方法
　以下リンク又は2次元コードから申込フォームより。
　申込期限：9月6日（金曜日）まで
https://www.tamaweb.or.jp/saitamarobo-welfare-seminar

10.主催
埼玉県、公益財団法人埼玉県産業振興公社

関連サイト
セミナー詳細のPDF
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