アスラテック・竹中工務店など含む6社共同、建設ロボットDXに向けたオープンな開発プラットフォーム構築へ

アスラテック株式会社、株式会社竹中工務店、Ｋｕｄａｎ株式会社、株式会社ジザイエ、燈株式会社、株式会社センシンロボティクスの6社は2025年9月18日（木）、建設ロボティクス分野における共通のソフトウェア開発基盤の研究開発に共同で着手したことを発表した。

この取り組みは、建設現場で稼働する多様なロボットが連携できるオープンなプラットフォームを構築し、業界全体のデジタルトランスフォーメーション（DX）を加速させることを目的としている。

深刻化する人手不足、DX化が急務の建設業界

日本の建設業界は、長年にわたり熟練技能者の高齢化やそれに伴う深刻な人手不足という課題に直面している。この状況を打開するため、ロボット技術を活用した省人化や生産性向上を目指す「ロボティクストランスフォーメーション（RX）」への期待が高まる。

しかし、現状ではロボット開発はベンダーごとに個別に行われているため、異なるメーカーのロボット間での互換性がなく、連携が難しいという問題があった。また、開発コストが高騰しがちで、ロボット導入の障壁となっている。

こうした課題を解決するため、建設業界のロボット変革を推進する「建設RXコンソーシアム」の活動で得られた知見を基に、メーカーの垣根を越えて利用できるオープンな開発プラットフォームの構築が求められていた。今回の共同研究開発は、このニーズに応えるものである。

6社の技術を結集し、オープンな開発プラットフォームを構築

本研究開発は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環として実施される。6社がそれぞれの専門技術を持ち寄り、以下の6つの項目について開発を進める。

全体アーキテクチャの設計と構築（竹中工務店）: ロボットのハードウェアからソフトウェアまでを包含し、異なるメーカーのロボットでも共通して利用できる基本構造を設計する。

ソフトウェア機能開発（Ｋｕｄａｎ）: 刻々と変化する建設現場でもロボットが自身の位置を正確に把握し、自律移動できる技術や、複数ロボットが協調して作業を行うシステムを開発。

ハードウェア機能開発（ジザイエ）: 様々な作業に対応できる共通の移動ユニットや、センサーなどを容易に交換できる標準化された構造を開発する。

通信環境構築（アスラテック）: 5GやWi-Fiなどを組み合わせ、障害物の多い建設現場でも安定した通信を確保する基盤を構築。

仮想空間での事前検証技術（燈）: コンピューター上に現場を再現し、ロボットの動作を事前にテストする技術を開発する。建物の設計図（BIM/CIM）と連携したシミュレーションも行う。

運用支援管理ツール（センシンロボティクス）: 複数の異なるロボットを一元的に監視・制御できる管理システムと、共通の操作インターフェースを開発。

このプラットフォームにより、ロボットメーカーやシステムインテグレータは共通の機能モジュールを活用でき、開発コストと期間を大幅に削減できると期待される。

建設業界から他産業へ、日本の競争力強化を目指す

6社は今後、「デジタル・ロボットシステム技術基盤構築事業」とも連携し、開発したプラットフォームを複数のロボットシステムで実証し、実用性を検証していく計画だ。

本研究開発の最終的な目標は、建設業界で確立したオープンなプラットフォームを、将来的には製造業や物流、インフラ点検といった他の産業にも展開することである。これにより、日本のロボティクス産業全体の国際競争力を強化し、社会全体の課題解決に貢献することを目指す。