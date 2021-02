プログラミング教材 Makeblock「CyberPi (サイバーパイ)」は小さいのに画面とスピーカー搭載、ネットワークにも対応

By ロボスタ編集部

日本では、2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されたとともに、中学校や高校、高等教育機関などでもプログラミング教育の実践が行われ、プログラミング的思考を育成することが重要視され始めている。

これに伴い、STEAM教育のソリューションを提供するMakeblock Co., Ltd(本社:中国深セン市)の日本法人 Makeblock Japan 株式会社は、より高度な学習活動を行うことができる教材への需要の高まりを受け、基礎的なプログラミング学習から、高度なプロジェクト型学習に対応できる、複数の強力な機能を備えた、ネットワーク対応可能のマイクロコンピュータ「CyberPi(サイバーパイ)」の販売を2021年2月15日より開始することを同年2月1日に発表した。価格は9,800円(税別)となっている。



【Makeblockについて】

中国深セン市で2013年に創立されたMakeblock Co., Ltdは、世界有数のSTEAM教育ソリューションのプロバイダーだ。世界140以上の国・地域の2万5,000校以上の学校、教育機関、家庭向けにハードウェア、ソフトウェア、コンテンツおよびロボットコンテストを提供しており、2020年9月、教育関係者や学校への支援をより促進することを目的として、教育に特化したブランドMakeblock Educationを設立した。





「CyberPi」の製品機能と特徴

同製品は、コンパクトで軽量な見た目に、フルカラーディスプレイ、スピーカー、マイクなどの豊富な出入力モジュールと、強力な「CyberOS」を搭載。ソフトウェアと組み合わせて、データサイエンス、ネットワーク利用、AI音声認識や翻訳機能、IoTなどの高度な技術を体験することが可能。また、ブロックをつなぎ合わせるビジュアルプログラミングから、テキスト言語Python(パイソン)のプログラミングまで、段階的に学習することができる。また、本体や拡張ボード「Pocket Shield(ポケットシールド)」に異なる規格のポートを複数備えているため、Makeblock製のmBuild(エムビルド)や他社製の電子モジュールを拡張し、電子工作の可能性を広げることが可能だ。

なお、同製品は、2020年10月にOSHWA(Open Source Hardware Association/オープンソースハードウェア協会)による認証を受けている。



Pocket Shield外観と各部位の説明

mBuildを用いたCyberPiの拡張イメージ

製品仕様

チップ ESP32-WROVER-B プロセッサ(コア) Xtensa 32-bit LX6 dual core processor ボードのメモリ(ROM/SRAM) 448KB/520KB メモリ容量 SPI Flash 8MB 、PSRAM 8MB 寸法 84mm x 35mm x 13mm 重量 36.3g 通信方式 Wi-Fi、Bluetooth、USB(Type-C) OS CyberOS センサー 光センサー、マイク(録音と音声認識用)、3軸ジャイロセンサー、3軸加速度センサー 入力/出力(ディスプレイ、ライト) ジョイスティック×1、リセットボタン×1、ボタン×2/1.44インチフルカラーディスプレイ(128×128)、フルカラーRGB LED×5、高音質スピーカー(録音の再生とテキストの再生用)

販売キット「CyberPi Go Kit」

内容物 CyberPi / Pocket Shield / USBケーブル(Type-C) メーカー希望小売価格 9,800円(税別)

