TOP > ニュースヘッドライン > 2022年04月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン
ニュースヘッドライン  

2022年04月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

2022年4月1日 By

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。

ヒト型ロボット「ASIMO」引退　紅白歌合戦にも出演

３００機のドローンを使ってウクライナへメッセージを届けたい。平和への願いを込めて「ウクライナ支援ドローンショー」を実施｜株式会社レッドクリフのプレスリリース

アレだよアレ！アレだって！アレについて調べて！インターリンク、アレを勝手に推測して答えてくれる「アレ草」を開発｜株式会社インターリンクのプレスリリース

自動配送ロボやドローン、音楽を用いた4つの5G事業を採択、サムライインキュベート：5G（1/5 ページ） – BUILT

製造・物流・サービスが入り乱れるロボットシーン、2022国際ロボット展に感じた潮目 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT

新幹線の車両整備を支えるロボットシステムの仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

https://t.co/eQSJ5yFDIq：ARグラスで運命の出会いを作り出すAIを開発します

ロボット世界大会 杉山修一さんが８強 大知さんも審査員特別賞 | 伊勢原 | タウンニュース

安川電機、変種変量や工程変化に対応する“自律分散型のものづくり”のデモを披露 | TECH+

AIがコントラクトブリッジで8人の世界チャンピオンを打倒、「AIによる人間に近い思考」が示されたブレイクスルーに – GIGAZINE

重量20Kg、往復7Km！ドローンの目視外自動飛行で救援物資を届ける実証実験を実施 – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース

ホンダの人型ロボット「アシモ」きょうでお別れ 実演が終了 | NHK

ペーパーライダー運転講習地図を描きながらロボットを操作 – 公立はこだて未来大学 -Future University Hakodate-

ロボット番犬、自分にしか聴こえないスピーカーなど“未来感”満載の展示会に行ってきた | GetNavi web ゲットナビ

日本はロシア軍を応援している可能性――DJIドローンには日本製パーツ（遠藤誉） – 個人 – Yahoo!ニュース

食器下げ「自動走行ロボ」試験導入　大志軒福島泉店、負担軽減へ：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet

農業ポテンシャルをロボットで生かす愛知県の挑戦｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社

「絵に描いたようなディストピア」犬型ロボットがロックダウン中の上海を巡回。背中のスピーカーからは… | ハフポスト WORLD

装着するだけで営業トークが上達する「AI搭載ヘッドセット」を開発｜レブコムのプレスリリース

iREX 2022で明らかになった最新ロボット技術：共同通信PRワイヤー：福島民友新聞社 みんゆうNet

ロボスタメールのご案内
ロボスタメールのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
ロボスタプレゼントのご案内
この記事を読んだ人におすすめ

関連する記事はまだありません

ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

PR

このカテゴリの新着記事

注目のロボット

Sota（ソータ）
RoBoHoN（ロボホン）
Pepper（ペッパー）
NAO（ナオ）
JIBO（ジーボ）
BUDDY（バディ）
Musio（ミュージオ）
unibo（ユニボ）
KIROBO mini (キロボミニ)

ロボットをもっと探す

注目のロボット企業

ソフトバンクロボティクス株式会社
富士ソフト株式会社
ヴイストン株式会社
AKA
株式会社よしもとロボット研究所
アスラテック株式会社
パルスボッツ株式会社
ユカイ工学株式会社
株式会社スマートロボティクス

ロボット企業をもっと探す

連載・コラム

チャンネル登録

ロボットスタート株式会社（robot start inc.）