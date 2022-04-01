2022年04月01日 ロボット業界ニュースヘッドライン

本日のロボット業界ニュースヘッドラインをお届けします。
ヒト型ロボット「ASIMO」引退 紅白歌合戦にも出演
３００機のドローンを使ってウクライナへメッセージを届けたい。平和への願いを込めて「ウクライナ支援ドローンショー」を実施｜株式会社レッドクリフのプレスリリース
アレだよアレ！アレだって！アレについて調べて！インターリンク、アレを勝手に推測して答えてくれる「アレ草」を開発｜株式会社インターリンクのプレスリリース
自動配送ロボやドローン、音楽を用いた4つの5G事業を採択、サムライインキュベート：5G（1/5 ページ） – BUILT
製造・物流・サービスが入り乱れるロボットシーン、2022国際ロボット展に感じた潮目 森山和道の「ロボット」基礎講座｜ビジネス+IT
新幹線の車両整備を支えるロボットシステムの仕組み｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
https://t.co/eQSJ5yFDIq：ARグラスで運命の出会いを作り出すAIを開発します
ロボット世界大会 杉山修一さんが８強 大知さんも審査員特別賞 | 伊勢原 | タウンニュース
安川電機、変種変量や工程変化に対応する“自律分散型のものづくり”のデモを披露 | TECH+
AIがコントラクトブリッジで8人の世界チャンピオンを打倒、「AIによる人間に近い思考」が示されたブレイクスルーに – GIGAZINE
重量20Kg、往復7Km！ドローンの目視外自動飛行で救援物資を届ける実証実験を実施 – ITをもっと身近に。ソフトバンクニュース
ホンダの人型ロボット「アシモ」きょうでお別れ 実演が終了 | NHK
ペーパーライダー運転講習地図を描きながらロボットを操作 – 公立はこだて未来大学 -Future University Hakodate-
ロボット番犬、自分にしか聴こえないスピーカーなど“未来感”満載の展示会に行ってきた | GetNavi web ゲットナビ
日本はロシア軍を応援している可能性――DJIドローンには日本製パーツ（遠藤誉） – 個人 – Yahoo!ニュース
食器下げ「自動走行ロボ」試験導入 大志軒福島泉店、負担軽減へ：福島民友ニュース：福島民友新聞社 みんゆうNet
農業ポテンシャルをロボットで生かす愛知県の挑戦｜ニュースイッチ by 日刊工業新聞社
「絵に描いたようなディストピア」犬型ロボットがロックダウン中の上海を巡回。背中のスピーカーからは… | ハフポスト WORLD
装着するだけで営業トークが上達する「AI搭載ヘッドセット」を開発｜レブコムのプレスリリース
iREX 2022で明らかになった最新ロボット技術：共同通信PRワイヤー：福島民友新聞社 みんゆうNet