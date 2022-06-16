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報知新聞社 音声コンテンツ「スポーツ報知 新聞ヘッドライン」 新聞紙面から見どころを厳選してスマホ/PC/スマスピで無料配信

2022年6月16日 By

スポーツ報知を発行する報知新聞社は音声コンテンツ「スポーツ報知 新聞ヘッドライン」をフルリリースしたことを発表した。ロボットスタート株式会社の音声化サービス「Audiostart」と共同し、配信先として「Google Podcast」「Apple Podcast」「Amazon Alexa」「Amazon Music」「Spotify」の5つから誰でも無料で聴くことができる。


スポーツ報知の新聞紙面から見どころを厳選

「スポーツ報知新聞ヘッドライン」は記者がスポーツ報知の新聞紙面から見どころを厳選して、毎日お届けする音声配信サービス。手持ちの「スマートフォン」「スマートスピーカー」「パソコン」でお料理中や旅行先、ちょっとした休憩時間に新聞紙面の見どころを聴くことができる。

スポーツ報知新聞ヘッドライン
案内ページ

スポーツ報知新聞ヘッドライン 配信先
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報知新聞「スポーツ報知」

1872年(明治5年)に「郵便報知新聞」として創刊。激動の時代を乗り越え1949年(昭和24年)にはスポーツ紙に転換。1991年(平成3年)に愛称の「スポーツ報知」を使用。現在は朝刊スポーツ紙「スポーツ報知」(1部売り150円、月ぎめ3,355円)を発行。日本一の情報量を誇る巨人軍の記事はもちろん、プロ野球、メジャーリーグ、高校野球、サッカー、ゴルフ、大相撲、スポーツ全般、芸能、社会、競馬、公営競技といった各種情報を毎日届けている。また、インターネットサイトではスポーツ、芸能などの話題をいち早く発信。「報知高校野球」や「月刊ジャイアンツ」といった定期刊行物も出版している。2022年6月10日より東京本社を両国駅近くの墨田区横網に移転。

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山田 航也

横浜出身の1998年生まれ。現在はロボットスタートでアルバイトをしながらプログラムを学んでいる。好きなロボットは、AnkiやCOZMO、Sotaなどのコミュニケーションロボット。

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