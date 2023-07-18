デジタルヒューマンのAIホリエモンが著書『堀江貴文のChatGPT大全』を先行朗読する動画を公開

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2023年8月1日に発売予定の書籍『堀江貴文のChatGPT大全』をAIホリエモンが先行朗読する動画がYoutubeのホリエモンチャンネルで公開された



「AIホリエモン」が『堀江貴文のChatGPT大全』の一部を先行朗読

今回公開された動画は、2023年8月1日に堀江貴文氏とテレワーク・テクノロジーズ当社代表荒木賢二郎氏による書籍『堀江貴文のChatGPT大全』のPRの一貫。

堀江貴文氏の声を元に作成した合成音声や、静止画を写真に喋らせるAI技術などを活用したデジタルヒューマン「AIホリエモン」に書籍の一部を先行公開として喋らせた動画となっており、一見すると堀江貴文氏本人が喋っているかのような内容となっている。



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