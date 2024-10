NVIDIAのCEOとメタ(Facebook)のCEOが「生成AIと次のコンピューティング基盤」をテーマに対談　日本語字幕付き

シェア

コンピュータ・グラフィックス分野における世界最大規模の国際学会と展示会「SIGGRAPH 2024」(シーグラフ)が7月末~8月初にかけて開催された。基調講演ではNVIDIAの共同設立者でCEO ジェンスン・フアン(Jensen Huang)氏らによる基調講演がおこなわれた。

また、トークセッションでは、NVIDIAのフアン氏とメタ(Facebook)のマークザッカーバーグ氏によるCEO対談や、NVIDIAのフアン氏とWIRED誌のLauren Goode氏の対談も開催された。いずれも1時間弱の長編だ。



現在、YouTubeやNVIDIAのホームページでアーカイブ動画として公開されている。日本語字幕も表示できる。いずれの動画も300万回以上再生される人気動画となっている。業界ネタが好きな人は、特にマークザッカーバーグ氏とのトーク終了後の2人によるパフォーマンスは必見。







NVIDIA CEO Jensen Huang とMetaのMark Zuckerberg 氏

基礎研究がいかにAIのブレイクスルーを可能にするか、生成AIとオープンソースがいかに開発者とクリエイターに力を与えるかなどが語られる。



また、トークショーの最後に面白いエピソードが展開されるので(業界ネタが好きな人は絶対に)お見逃しなく。





■ AI and The Next Computing Platforms With Jensen Huang and Mark Zuckerberg





NVIDIA CEO Jensen Huang と『WIRED』誌 Lauren Goode 氏

アクセラレーテッド コンピューティングと生成AIがどのように産業を変革し、イノベーションと成長の新たな機会を創出しているのか、『WIRED』誌 Lauren Goode 氏との対談が展開される。



■ What’s Next in AI: NVIDIA’s Jensen Huang Talks With WIRED’s Lauren Goode