プレミアム会員限定【見逃し配信】「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線」AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る【オンラインセミナー】

9月のロボスタ オンラインセミナー第1弾を、2025年9月8日（月）に開催しました。今回のテーマは「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線 AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る」です。

ロボット制御システムで最先端をいく「V-Sido」開発者のアスラテック、吉崎航氏による巨大ロボや巨大モビリティ、ヒューマノイドに関する見解を聞くことができる貴重な機会となりました。



また、2025年9月16日より9月28日まで万博で展示される予定の、身長4mのロボットや、旅のお供をする巨大な6脚ロボット、4人乗りの巨大モビリティ（ガンダム「ハロ」GOIバージョン）などの最新情報もお話して頂きました。



終了後のアンケートでは100%の方が「このセミナーは推奨できる」と回答していただきました（9月8日夜時点）。



また、このセミナーの評価についての回答では、「とてもよい」が64%、「良い」が21%、「ふつう」が14%と、高い評価を頂きました。





セミナーの概要（開催済）

開催日：2025年9月8日

ロボスタ【セミナー】「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線 AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る」を開催しました。

■ゲスト講師

アスラテック株式会社

チーフロボットクリエイター/V-Sido開発者 吉崎 航 氏

■モデレーター

ロボスタ 編集長 神崎洋治

主な内容

1.ロボットの魅力、ロボットとは何か?

2.ロボットとロボットビジネスの変遷

3.内閣府「ロボット革命実現会議」について

4.アスラテックのビジネスモデル、これまでの変遷と成果

5.「V-Sido」とは何か? 設計思想と技術的特徴、これまでの成果

6.巨大ロボットの制御ノウハウ

7.V-Sidoを用いた産業応用 遠隔操作+自律動作

8.AI時代における、触れられるロボットと制御

9.万博で巨大ロボが大集合、身長4mの新型ロボや体長2ｍの6脚ロボット

10.ロボットと人が共存できる未来にむけて

11.対談・質疑応答

