プレミアム会員限定【見逃し配信】「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線」AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る【オンラインセミナー】

2025年9月8日

9月のロボスタ オンラインセミナー第1弾を、2025年9月8日（月）に開催しました。今回のテーマは「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線　AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る」です。

ロボット制御システムで最先端をいく「V-Sido」開発者のアスラテック、吉崎航氏による巨大ロボや巨大モビリティ、ヒューマノイドに関する見解を聞くことができる貴重な機会となりました。


また、2025年9月16日より9月28日まで万博で展示される予定の、身長4mのロボットや、旅のお供をする巨大な6脚ロボット、4人乗りの巨大モビリティ（ガンダム「ハロ」GOIバージョン）などの最新情報もお話して頂きました。


終了後のアンケートでは100%の方が「このセミナーは推奨できる」と回答していただきました（9月8日夜時点）。

また、このセミナーの評価についての回答では、「とてもよい」が64%、「良い」が21%、「ふつう」が14%と、高い評価を頂きました。



ロボスタ「プレミアム会員」は見逃し配信が視聴できます

ロボスタ「プレミアム会員」の方は、下記のボタンから見逃し配信をご覧頂くことができます。このセミナーの見逃し配信の期限は開催日より1年間。
ロボスタ「プレミアム会員」は3ヶ月間無料キャンペーン中です。お申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力ください（いつでも解約可能）。


なお、ロボスタオンラインセミナーの一覧はこちらです。今後開催のセミナーにもご注目ください。


セミナーの概要（開催済）

開催日：2025年9月8日
ロボスタ【セミナー】「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線　AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る」を開催しました。

■ゲスト講師
アスラテック株式会社
チーフロボットクリエイター/V-Sido開発者 吉崎 航 氏

■モデレーター
ロボスタ 編集長 神崎洋治

主な内容
1.ロボットの魅力、ロボットとは何か?
2.ロボットとロボットビジネスの変遷
3.内閣府「ロボット革命実現会議」について
4.アスラテックのビジネスモデル、これまでの変遷と成果
5.「V-Sido」とは何か?　設計思想と技術的特徴、これまでの成果
6.巨大ロボットの制御ノウハウ
7.V-Sidoを用いた産業応用　遠隔操作+自律動作
8.AI時代における、触れられるロボットと制御
9.万博で巨大ロボが大集合、身長4mの新型ロボや体長2ｍの6脚ロボット
10.ロボットと人が共存できる未来にむけて
11.対談・質疑応答



プレミアム会員になると「見逃し配信」が見放題、クーポン配布中

ロボスタ「プレミアム会員」なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加や、過去セミナーの「見逃し配信」視聴を月額5,500円でご利用いただけます。
また、ロボスタ プレミアム会員の登録キャンペーンとして「3ヶ月無料クーポン」をご用意いたしました。3ヶ月間プレミアム会員として無料でご利用頂けます。お申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力ください。今後のセミナーも3ヶ月間は無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

【プレミアム会員（月額5,500円） 提供内容】
・セミナー参加（月2回開催予定）
・セミナー見逃し配信動画（過去1年分:一部例外もあり）
・ニュースレター購読（週1回配信を予定）
今後のオンラインセミナーの予定はこちら


ABOUT THE AUTHOR / 

ロボスタ編集部
アバター画像

ロボスタ編集部では、ロボット業界の最新ニュースや最新レポートなどをお届けします。是非ご注目ください。

