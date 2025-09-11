プレミアム会員限定【見逃し配信】「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会･尾形理事長に聞く」【オンラインセミナー】

シェア

9月のロボスタ オンラインセミナー第2弾を、2025年9月11日（木）に開催しました。今回のテーマは「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会･尾形理事長に聞く」です。

プレミアム会員は見逃し配信を、2025年9月26日までご視聴いただけます。

米国や中国を中心にヒューマノイドの身体性能が向上し、大規模言語モデルの登場やディープラーニングなどAIの進化もめざましく、ヒト型ロボットの実用化に対する注目度が高まっています。



NVIDIAやGoogleが開発基盤となるファウンデーションモデルの開発を急ぐ中、AIロボット協会(AIRoA)が研究･開発用に日本版ファウンデーションモデル(基盤モデル)の構築を発表しました。



ヒューマノイドにおける日本の現状や課題はどうなのか？日本における汎用ロボット開発の全貌を1時間あまりで把握できる貴重なセミナーとなりました。



終了後のアンケート結果、98%の方が「このセミナーは推奨できる」

終了後のアンケートでは98%の方が「このセミナーは推奨できる」と回答していただきました（9月11日 17時夜時点）。



また、このセミナーの評価についての回答では、「とてもよい」が59%、「良い」が34%、「ふつう」が5%と、高い評価を頂きました。





ロボスタ「プレミアム会員」は見逃し配信が視聴できます

ロボスタ「プレミアム会員」の方は、下記のボタンから見逃し配信をご覧頂くことができます。このセミナーの見逃し配信の期限は開催日より2週間の限定公開です(2025年9月26日まで)。

ロボスタ「プレミアム会員」は3ヶ月間無料キャンペーン中です。

見逃し配信を視聴する(プレミアム会員用)

なお、ロボスタオンラインセミナーの一覧はこちらです。今後開催のセミナーにもご注目ください。



セミナーの概要（開催済）

開催日：2025年9月11日

ロボスタ【セミナー】「ヒューマノイドの進化と課題、日本の現在位置 ～ヒューマノイド研究の最前線、AIロボット協会･尾形理事長に聞く」を開催しました。

■ゲスト講師

AIロボット協会(AIRoA)理事長 尾形哲也氏

早稲田大学 理工学術院基幹理工学部表現工学科教授

■モデレーター

ロボスタ 編集長 神崎洋治

主な内容

1.AIロボット協会（AIRoA）の設立目的と背景、具体的な活動内容

2.ヒューマノイド分野におけるAIRoAの役割とビジョン

3.尾形教授のこれまでの取り組み 産総研、日本ロボット学会、人工知能学会、日本ディープラーニング協会など

4.フィジカルAI技術の最新の研究と動向

5.注目すべき生成AIや大規模言語モデルとその影響

6.ヒューマノイドのメリット、直面する課題と今後の展望

7.社会実装の観点から見たヒューマノイドの未来像と、現在のフェーズ

8.産学官の連携や業界標準化に向けた取り組み

9.ヒューマノイドの普及に必要なファウンデーションモデルとは

10.対談・質疑応答

※本セミナーの内容は、最新情報の反映や市場動向の変化により、一部変更となった項目もございます(見逃し配信の内容も同様)。あらかじめご了承ください。

見逃し配信を視聴する(プレミアム会員用)



プレミアム会員になると「見逃し配信」が見放題、クーポン配布中

ロボスタ「プレミアム会員」なら、業界キーマンが登壇するセミナーへのリアルタイム参加や、過去セミナーの「見逃し配信」視聴を月額5,500円でご利用いただけます。

また、ロボスタ プレミアム会員の登録キャンペーンとして「3ヶ月無料クーポン」をご用意いたしました。3ヶ月間プレミアム会員として無料でご利用頂けます。お申込の際にクーポンコード「09E4Y1WP」をご入力ください。今後のセミナーも3ヶ月間は無料でご視聴いただけます。この機会に是非ご登録をお願いいたします（いつでも解約可能）。

会員登録はこちら

