【速報】ディズニー「トイ・ストーリー」や「ウォーリー」のキャラたちが動く！夢のロボットが10/10から予約販売 Robosen Japan

Robosen Japan株式会社は、ディズニー＆ピクサーの名作「トイ・ストーリー」「ウォーリー」を題材とした「Robosenミニロボットシリーズ」と、人気キャラクターを大型サイズで忠実に再現した「Robosenバズ・ライトイヤー」を、2025年10月10日（金）より日本国内で同時に予約販売を開始すると発表した。





世界初のモジュール式スマートトイプラットフォーム

「Robosenミニロボットシリーズ」は、これまでのフラッグシップシリーズとは一線を画す、新たなラインアップとして誕生した。

第一弾では、ディズニー＆ピクサーの名作「トイ・ストーリー」と「ウォーリー」から、バラエティ豊かなキャラクターが勢ぞろいする。ウッディ、バズ、ジェシー、レックス、ロッツォ、エイリアン、そしてウォーリーとイヴといった人気キャラクターたちが、Robosen独自のテクノロジーによって命を吹き込まれた。







モジュール式で自由にキャラクターを切り替え

「Robosenミニロボットシリーズ」は、世界初のモジュール式スマートトイプラットフォームである。スマートフォンの「OS+アプリ」のように、1つのベース（台座）で多彩なキャラクターを切り替えて楽しめる構造を採用している。



キャラクターをベースに嵌めると、動きながら喋り、キャラクター特有の様々なアクションとサウンドが再生される。1つのベースでキャラクターの入れ替えが自由で、ベースにある3つのボタンで、アクションの再生、音量調整、再生モードの切り替えが簡単に操作可能だ。アプリも不要、面倒な設定も必要なく、ボタンを押すだけで楽しめる。



パソコン用ソフトウェアRobosen Studioで自分だけのアクションを創り、Robosen Hubで世界中のファンと共有できる仕組みだ。Robosen Studioに音声ファイルをアップロードするだけで、音声言語に拘らず、自動的にアクションを作成してくれる。







映画そのままの体験を提供するバズ・ライトイヤーロボット

「Robosenバズ・ライトイヤー」は、Robosenのテクノロジーを集大成した商品であり、映画「トイ・ストーリー」の世界観を現実に呼び起こす次世代インタラクティブロボットとして、ファンにまるで本物のバズと対話しているような体験を提供する。

23の高精度サーボモーター、75のマイクロチップを搭載し、30以上の音声コマンド、200以上のオリジナル音声クリップを収録している。レーザー砲、コミュニケーターなどを装備し、目や口など顔の表情、滑らかな歩行など、まるで映画のキャラクターが現実に飛び出してきたかのような動きを実現した。そしてスペースレンジャーモード、スパニッシュバズモード、心の声モードなどバズの象徴的なモードを胸のボタンで簡単に切り替え、バズのユーモアと個性を楽しめる。

「Robosenバズ・ライトイヤー」は、音声コマンドで操作できるほか、アプリでラジコン的操作、アクション再生、アクション創作、ミニシアターなど様々な機能を楽しめる仕様だ。ダウンロードセンターでは新しいアクションをダウンロードしたり、自分が創作したアクションをほかの方に共有したりすることも可能である。関連記事（最新記事）「無限の彼方へ！高精度でリアルなトイ・ストーリー「バズ・ライトイヤー」ロボットが誕生！目や口など豊かな顔の表情、自然な歩行を実現」

幅広いファン層に向けた2ライン展開

ミニロボットシリーズは、まず「トイ・ストーリー」「ウォーリー」からスタートし、キャラクター単体や多彩な組み合わせセットなどが販売される予定だ。第一弾としては、ベース単体を含めた17種類となる。トイ・ストーリー30周年記念コレクターズセットやウォーリーコレクターズセットなども登場し、ファン必携のオール・イン・ワンコレクションとして大きな注目を集めている。

「1つのベースで複数キャラクターを遊べるミニロボットシリーズ」と、「映画そのままの存在感を再現したバズ・ライトイヤーロボット」という異なるコンセプトの2ラインを同時展開することで、より幅広いファン層に向けて、Robosen独自のロボティクス×エンターテインメント体験を届ける。

商品概要

・「Robosenミニロボットシリーズ」29,980円



・「Robosenバズ・ライトイヤー」89,100円



価格は税込。配送料は購入手続き時に計算される。

© Disney / Pixer