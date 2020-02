「Audiostart」を利用したスキルがAmazon Alexaニューススキルの40%を突破　ロボットスタートのメディア音声化・音声広告配信サービス

ニュースや情報をスマートスピーカー・ユーザーなどに音声で配信できる。

ロボットスタートが運営するメディア音声化・音声広告配信ネットワークサービス「Audiostart」(オーディオスタート)を利用した音声スキルが日本国内向けAmazon Alexaニューススキルにおいて40%(123スキル)のシェアを突破した。(※ロボットスタート社調べ、2020年2月4日時点)

30%(89スキル)を突破したのが2019年12月4日、僅か2ヶ月ほどで10%のシェア増加となった。



Audiostartは、ロボットスタートによるメディア向け無料音声化サービス、および音声広告配信ネットワークサービス。2018年7月23日に博報堂DYメディアパートナーズ、イードとともに音声コンテンツ内への広告配信の実証実験を開始し、2019年7月3日に正式サービスとしてスタートした。



対応するプラットフォームはAmazon Alexa、Google Home、Apple Podcast、Google Podcasts。メディア運営者はAudiostartを利用することにより、無料でこれらのプラットフォームへ音声での情報配信が可能となる。

メディア運営者

あらゆる記事を無料かつ自動で音声化してマルチプラットフォームへ配信。

さらに音声広告配信ネットワークで音声メディアのマネタイズを支援します。

広告主・広告代理店

厳選された音声メディアに対して音声広告を配信可能です。

一般ユーザー

いままで音声で聞くことができなかったメディアを音声で楽しむことができます。

広告モデルにより無料で様々な音声コンテンツを利用できます。

AudiostartサービスサイトURL

https://audiostart.jp/



●アイティメディア株式会社ITmedia NEWS、ITmedia ビジネスオンライン 他●アイブリッジ株式会社あなたの今日の運勢 おひつじ座、おうし座 他●合同会社イイチロ地震NEWS●株式会社イードレスポンス 最新クルマ情報、RBB TODAY 最新IT情報 他●エバーグリーンプロダクツ名古屋情報通●株式会社オールアバウトAll About デイリーランキング●株式会社グラッドキューブSPAIAニュース&コラム、SPAIAプロ野球ニュース・コラム 他●有限会社キッチュムビコレNEWS●株式会社クロスメディア・パブリッシングBUSINESS LIFE●株式会社コラボ総研バトル・ニュース(プロレス&格闘技)●株式会社シネマトゥデイシネマトゥデイ ニュース●有限会社シフトプロダクションSHIFT●株式会社テックウェーブTechwave●株式会社テレビ山梨UTYテレビ山梨●株式会社トライシージャパンTRAICY●株式会社ニッポン放送オールナイトニッポン.com ニュース●ハーチ株式会社HEDGE GUIDE、IDEAS FOR GOOD●株式会社ピンポンラリーズ●株式会社フジテレビジョンFNN.jpプライムオンライン●フットボール・トライブ株式会社FOOTBALL TRIBE、サッカーセリエA情報 by FOOTBALL TRIBE 他●株式会社プロニュースPRONEWS●株式会社メディア・ヴァーグ乗りものニュース●株式会社メディアシークBizseeds●株式会社リーズ日刊ビビビ●株式会社ロボティアロボティア●株式会社ワールドスケープインディーズ音楽セレクション●株式会社音元出版PHILE WEB、イヤホンニュース by PHILE WEB●株式会社財経新聞社財経新聞●株式会社三栄AUTOSPORTweb ニュース●株式会社三才ブックスmitok●株式会社時事通信社Today’s Sports Headlines from JIJIPRESS 他●株式会社商業界商業界オンライン●株式会社小学館@DIME●株式会社大紀元大紀元時報 / エポックタイムズ・ジャパン●株式会社東京ニュース通信社インターネットTVガイド●株式会社日刊工業新聞社ニュースイッチ by 日刊工業新聞●株式会社福島中央テレビ福島中央テレビニュース●北海道リレーションズ株式会社北海道ファンマガジン●本氣メディア株式会社号外NET 東淀川区、号外NET 守口・門真 他●株式会社労働新聞社労働新聞ニュース●株式会社1Kマネタス●株式会社APPYMELOSの筋トレハウツー●株式会社BCNBCNランキング総合、BCNランキング スマートフォン売れ筋ランキング 他●株式会社CINRACINRA.NET●株式会社cocoloni今日の運勢 by 占いTVニュース●株式会社ENDEX JAPANChinaPASS●IBGメディア株式会社UtaTen●Kyotopi株式会社京都がもっと好きになる「Kyotopi」●株式会社MANTANドラマニュース by MANTANWEB、アニメニュース by MANTANWEB 他●株式会社MICE研究所月刊イベントマーケティング●株式会社Money&YouMocha(モカ)●株式会社morondo枚方つーしん●株式会社NEWSYしらべぇ●株式会社Record Chinaレコードチャイナ●Recreator合同会社Airstair – 民泊・ホテルテックメディア●Re:GEINOUオフィス芸能ニュース Re:GEINOU●株式会社soraesorae – 宇宙へのポータルサイト●株式会社TUUUBELogTube●株式会社ytvメディアデザイン関西をもっと楽しむ「anna(アンナ)」●株式会社ZETAFINEPLAY●ロボットスタート株式会社ロボスタニュース(敬称略・五十音順)各社の音声化されたコンテンツは以下のページから聞くことができる。