「Audiostart」を利用したスキルがAmazon Alexaニューススキルの40%を突破　ロボットスタートのメディア音声化・音声広告配信サービス

ニュースや情報をスマートスピーカー・ユーザーなどに音声で配信できる。
ロボットスタートが運営するメディア音声化・音声広告配信ネットワークサービス「Audiostart」(オーディオスタート)を利用した音声スキルが日本国内向けAmazon Alexaニューススキルにおいて40%（123スキル）のシェアを突破した。（※ロボットスタート社調べ、2020年2月4日時点）
30%（89スキル）を突破したのが2019年12月4日、僅か2ヶ月ほどで10%のシェア増加となった。
Audiostartとは
Audiostartは、ロボットスタートによるメディア向け無料音声化サービス、および音声広告配信ネットワークサービス。2018年7月23日に博報堂ＤＹメディアパートナーズ、イードとともに音声コンテンツ内への広告配信の実証実験を開始し、2019年7月3日に正式サービスとしてスタートした。
対応するプラットフォームはAmazon Alexa、Google Home、Apple Podcast、Google Podcasts。メディア運営者はAudiostartを利用することにより、無料でこれらのプラットフォームへ音声での情報配信が可能となる。
メディア運営者
あらゆる記事を無料かつ自動で音声化してマルチプラットフォームへ配信。
さらに音声広告配信ネットワークで音声メディアのマネタイズを支援します。
広告主・広告代理店
厳選された音声メディアに対して音声広告を配信可能です。
一般ユーザー
いままで音声で聞くことができなかったメディアを音声で楽しむことができます。
広告モデルにより無料で様々な音声コンテンツを利用できます。
AudiostartサービスサイトURL
https://audiostart.jp/
［Audiostart参加企業・メディア（一例）］
●アイティメディア株式会社
ITmedia NEWS、ITmedia ビジネスオンライン 他
●アイブリッジ株式会社
あなたの今日の運勢 おひつじ座、おうし座 他
●合同会社イイチロ
地震NEWS
●株式会社イード
レスポンス 最新クルマ情報、RBB TODAY 最新IT情報 他
●エバーグリーンプロダクツ
名古屋情報通
●株式会社オールアバウト
All About デイリーランキング
●株式会社グラッドキューブ
SPAIAニュース＆コラム、SPAIAプロ野球ニュース・コラム 他
●有限会社キッチュ
ムビコレNEWS
●株式会社クロスメディア・パブリッシング
BUSINESS LIFE
●株式会社コラボ総研
バトル・ニュース（プロレス＆格闘技）
●株式会社シネマトゥデイ
シネマトゥデイ ニュース
●有限会社シフトプロダクション
SHIFT
●株式会社テックウェーブ
Techwave
●株式会社テレビ山梨
UTYテレビ山梨
●株式会社トライシージャパン
TRAICY
●株式会社ニッポン放送
オールナイトニッポン.com ニュース
●ハーチ株式会社
HEDGE GUIDE、IDEAS FOR GOOD
●株式会社ピンポン
ラリーズ
●株式会社フジテレビジョン
FNN.jpプライムオンライン
●フットボール・トライブ株式会社
FOOTBALL TRIBE、サッカーセリエA情報 by FOOTBALL TRIBE 他
●株式会社プロニュース
PRONEWS
●株式会社メディア・ヴァーグ
乗りものニュース
●株式会社メディアシーク
Bizseeds
●株式会社リーズ
日刊ビビビ
●株式会社ロボティア
ロボティア
●株式会社ワールドスケープ
インディーズ音楽セレクション
●株式会社音元出版
PHILE WEB、イヤホンニュース by PHILE WEB
●株式会社財経新聞社
財経新聞
●株式会社三栄
AUTOSPORTweb ニュース
●株式会社三才ブックス
mitok
●株式会社時事通信社
Today’s Sports Headlines from JIJIPRESS 他
●株式会社商業界
商業界オンライン
●株式会社小学館
@DIME
●株式会社大紀元
大紀元時報 / エポックタイムズ・ジャパン
●株式会社東京ニュース通信社
インターネットＴＶガイド
●株式会社日刊工業新聞社
ニュースイッチ by 日刊工業新聞
●株式会社福島中央テレビ
福島中央テレビニュース
●北海道リレーションズ株式会社
北海道ファンマガジン
●本氣メディア株式会社
号外NET 東淀川区、号外NET 守口・門真 他
●株式会社労働新聞社
労働新聞ニュース
●株式会社1K
マネタス
●株式会社APPY
MELOSの筋トレハウツー
●株式会社BCN
BCNランキング総合、BCNランキング スマートフォン売れ筋ランキング 他
●株式会社CINRA
CINRA.NET
●株式会社cocoloni
今日の運勢 by 占いTVニュース
●株式会社ENDEX JAPAN
ChinaPASS
●IBGメディア株式会社
UtaTen
●Kyotopi株式会社
京都がもっと好きになる「Kyotopi」
●株式会社MANTAN
ドラマニュース by MANTANWEB、アニメニュース by MANTANWEB 他
●株式会社MICE研究所
月刊イベントマーケティング
●株式会社Money＆You
Mocha（モカ）
●株式会社morondo
枚方つーしん
●株式会社NEWSY
しらべぇ
●株式会社Record China
レコードチャイナ
●Recreator合同会社
Airstair – 民泊・ホテルテックメディア
●Re:GEINOUオフィス
芸能ニュース Re:GEINOU
●株式会社sorae
sorae – 宇宙へのポータルサイト
●株式会社TUUUBE
LogTube
●株式会社ytvメディアデザイン
関西をもっと楽しむ「anna（アンナ）」
●株式会社ZETA
FINEPLAY
●ロボットスタート株式会社
ロボスタニュース
他
（敬称略・五十音順）
各社の音声化されたコンテンツは以下のページから聞くことができる。
https://audiostart.jp/#our_networks
●アイティメディア株式会社
ITmedia NEWS、ITmedia ビジネスオンライン 他
●アイブリッジ株式会社
あなたの今日の運勢 おひつじ座、おうし座 他
●合同会社イイチロ
地震NEWS
●株式会社イード
レスポンス 最新クルマ情報、RBB TODAY 最新IT情報 他
●エバーグリーンプロダクツ
名古屋情報通
●株式会社オールアバウト
All About デイリーランキング
●株式会社グラッドキューブ
SPAIAニュース＆コラム、SPAIAプロ野球ニュース・コラム 他
●有限会社キッチュ
ムビコレNEWS
●株式会社クロスメディア・パブリッシング
BUSINESS LIFE
●株式会社コラボ総研
バトル・ニュース（プロレス＆格闘技）
●株式会社シネマトゥデイ
シネマトゥデイ ニュース
●有限会社シフトプロダクション
SHIFT
●株式会社テックウェーブ
Techwave
●株式会社テレビ山梨
UTYテレビ山梨
●株式会社トライシージャパン
TRAICY
●株式会社ニッポン放送
オールナイトニッポン.com ニュース
●ハーチ株式会社
HEDGE GUIDE、IDEAS FOR GOOD
●株式会社ピンポン
ラリーズ
●株式会社フジテレビジョン
FNN.jpプライムオンライン
●フットボール・トライブ株式会社
FOOTBALL TRIBE、サッカーセリエA情報 by FOOTBALL TRIBE 他
●株式会社プロニュース
PRONEWS
●株式会社メディア・ヴァーグ
乗りものニュース
●株式会社メディアシーク
Bizseeds
●株式会社リーズ
日刊ビビビ
●株式会社ロボティア
ロボティア
●株式会社ワールドスケープ
インディーズ音楽セレクション
●株式会社音元出版
PHILE WEB、イヤホンニュース by PHILE WEB
●株式会社財経新聞社
財経新聞
●株式会社三栄
AUTOSPORTweb ニュース
●株式会社三才ブックス
mitok
●株式会社時事通信社
Today’s Sports Headlines from JIJIPRESS 他
●株式会社商業界
商業界オンライン
●株式会社小学館
@DIME
●株式会社大紀元
大紀元時報 / エポックタイムズ・ジャパン
●株式会社東京ニュース通信社
インターネットＴＶガイド
●株式会社日刊工業新聞社
ニュースイッチ by 日刊工業新聞
●株式会社福島中央テレビ
福島中央テレビニュース
●北海道リレーションズ株式会社
北海道ファンマガジン
●本氣メディア株式会社
号外NET 東淀川区、号外NET 守口・門真 他
●株式会社労働新聞社
労働新聞ニュース
●株式会社1K
マネタス
●株式会社APPY
MELOSの筋トレハウツー
●株式会社BCN
BCNランキング総合、BCNランキング スマートフォン売れ筋ランキング 他
●株式会社CINRA
CINRA.NET
●株式会社cocoloni
今日の運勢 by 占いTVニュース
●株式会社ENDEX JAPAN
ChinaPASS
●IBGメディア株式会社
UtaTen
●Kyotopi株式会社
京都がもっと好きになる「Kyotopi」
●株式会社MANTAN
ドラマニュース by MANTANWEB、アニメニュース by MANTANWEB 他
●株式会社MICE研究所
月刊イベントマーケティング
●株式会社Money＆You
Mocha（モカ）
●株式会社morondo
枚方つーしん
●株式会社NEWSY
しらべぇ
●株式会社Record China
レコードチャイナ
●Recreator合同会社
Airstair – 民泊・ホテルテックメディア
●Re:GEINOUオフィス
芸能ニュース Re:GEINOU
●株式会社sorae
sorae – 宇宙へのポータルサイト
●株式会社TUUUBE
LogTube
●株式会社ytvメディアデザイン
関西をもっと楽しむ「anna（アンナ）」
●株式会社ZETA
FINEPLAY
●ロボットスタート株式会社
ロボスタニュース
他
（敬称略・五十音順）
各社の音声化されたコンテンツは以下のページから聞くことができる。
https://audiostart.jp/#our_networks
［Audiostart音声広告の取り扱い広告代理店］
現在、以下の広告代理店様を窓口に音声広告を販売しております。
●株式会社オトナル
https://otonal.co.jp/contact
●株式会社きくアド
https://www.kiku-ad.co.jp/
●株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/support/mp/contact/
●株式会社マージェリック
https://mergerick.com/contact.html
（敬称略・五十音順）
［Audiostartサービスに関するお問い合わせ先］
本サービスに興味のある企業様は下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
●音声化を検討中のメディア運営企業様
●広告代理店様
●広告配信をご検討中の広告主様
●その他協業をご検討の企業様
問い合わせフォーム
https://robotstart.co.jp/contact.html
現在、以下の広告代理店様を窓口に音声広告を販売しております。
●株式会社オトナル
https://otonal.co.jp/contact
●株式会社きくアド
https://www.kiku-ad.co.jp/
●株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/support/mp/contact/
●株式会社マージェリック
https://mergerick.com/contact.html
（敬称略・五十音順）
［Audiostartサービスに関するお問い合わせ先］
本サービスに興味のある企業様は下記の問い合わせフォームよりご連絡ください。
●音声化を検討中のメディア運営企業様
●広告代理店様
●広告配信をご検討中の広告主様
●その他協業をご検討の企業様
問い合わせフォーム
https://robotstart.co.jp/contact.html