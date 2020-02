世界中からALIFEやAIの研究者が集う「TOKYO ALIFE 2020」3月27〜28日に開催　生命と進化、化学とテクノロジーを議論

一般社団法人ALIFE Lab.は東京大学次世代知能科学研究センターとの共催にて「TOKYO ALIFE 2020」を2020年3月27日(金)・28日(土)に渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSにて開催することを発表した。カンファレンスは主に英語(同時通訳あり)でのセッションとなる。(上の画像は公式サイトから引用)



今年のテーマは「“ALIFE Everywhere” Open-Ended Evolution and Human mind(オープンエンドの進化と人間の心)」。カンファレンスを主催するALIFE Lab.代表・池上高志氏の他、ノーマン・パッカード氏、デイヴィッド・ハー氏、茂木健一郎氏、斎藤由多加氏をはじめ、多数の登壇者がディスカッションを展開。ALIFEやAIの研究者が世界中から集う。







Professor in the Department of General Systems Sciences, University of Tokyo CSO at Alternative Machine Inc., Tokyo.東京大学大学院総合文化研究科教授/株式会社オルタナティヴ・マシン代表取締役一般社団法人ALIFE Lab.代表

・Yasuo Kuniyoshi 國吉康夫

Director of Next Generation

Artificial Intelligence Research Center,

University of Tokyo.

東京大学次世代知能科学研究センター長

・David Ha(General Chair)

Research Scientist

at Google Brain, Tokyo.

・Norman Packard

Chaos Theory Physicist

CEO of Daptics (former ProtoLife),

San Francisco.

・Kenneth Stanley

Charles Millican Professor

of Computer Science, Universityof Central Florida.

・Lana Sinapayen ラナ・シナパヤン

Researcher at Sony Computer Science Laboratory, Tokyo.

SONYコンピュータサイエンス研究所

・UKAWA NAOHIRO 宇川直宏

Artist / Videographer

DOMMUNE

“現在”美術家、映像作家

・Yoot Saito 斎藤由多加

AI Creator

Creator of the game “Seaman”.

Seaman AI Lab

人工知能クリエーター/『シーマン』開発者