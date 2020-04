【速報】新型コロナとの闘いを応援「One World: Together At Home」をHuluが無料ライブ配信　レディー・ガガ、ポール・マッカートニー、テイラー・スウィフトら出演　4月19日午前9時

シェア

Huluは、新型コロナウイルスの世界的大流行との戦いを支援するために、世界中で配信されるグローバル・スペシャル番組「One World: Together At Home」を日本時間4月19日(日)午前9時(予定)から無料ライブ配信することを発表した。レディー・ガガ、ポール・マッカートニー、スティーヴィー・ワンダー、エルトン・ジョン、テイラー・スウィフト、アリシア・キーズ、セリーヌ・ディオン、ビリー・アイリッシュら、豪華アーティストが出演する予定。

ライブ配信はHulu会員でなくても視聴でき、会員登録も必要ない。

「One World: Together At Home」は世界中の医師、看護師、家族の実際の体験を特集し、世界各国から世界をリードするアーティストによる自宅でのパフォーマンスがライブ配信される予定。



Hulu会員ではないユーザーはパソコンであればHuluのサイトに直接アクセス、携帯やタブレット、FireTVでの視聴の場合にはHuluのアプリをダウンロードし、「ログインせずに使う」もしくは「お試し利用」からアクセスする。

無料ライブ配信後は、見逃し配信を予定。こちらはHulu会員のみ視聴可能。

「One World: Together At Home」は4月19日(日)午前9時から配信

国際的な非営利団体Global Citizenと世界保健機関「WHO」が立ち上げた「One World: Together At Home」は、新型コロナウイルスの影響を受けているすべての人々と団結を示し、第一線で救命活動を行っている医療従事者を称え、支援するもの。

同番組はレディー・ガガをはじめ、以下の超豪華アーティストが出演する。

出演アーティスト

アリシア・キーズ、エイミー・ポーラー、アンドレア・ボッチェリ、オークワフィナ、ビリー・アイリッシュ、グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロング、バーナ・ボーイ、カミラ・カベロ、セリーヌ・ディオン、クリス・マーティン、デビッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカム夫妻、エディ・ヴェダー、エレン・デジェネレス、エルトン・ジョン、フィネアス、イドリス・エルバとサブリナ・エルバ夫妻、J・バルヴィン、ジェニファー・ロペス、ジョン・レジェンド、ケイシー・マスグレイヴス、キース・アーバン、ケリー・ワシントン、ラン・ラン、リゾ、LL・クール・J、ルピタ・ニョンゴ、マルマ、マシュー・マコノヒー、オプラ・ウィンフリー、ポール・マッカートニー、ファレル・ウィリアムス、プリヤンカ・チョープラー・ジョナス、サム・スミス、シャー・ルク・カーン、ショーン・メンデス、スティーヴィー・ワンダー、テイラー・スウィフト、アッシャーなど。

4月19日(日)午前3時からはストリーミングイベントが配信

また、このグローバル・スペシャル番組に先立ち世界中に配信されるストリーミングイベントも日本時間4月19日(日)午前3時(予定)からHuluでライブ配信予定。

このストリームイベントには、以下のアーティストらが出演する予定。



アダム・ランバート、アンドラ・デイ、アンジェル、アニッタ、アニー・レノックス、ベッキー・G、ベン・プラット、ビリー・レイ・サイラス、Black Coffee、ブリジット・モナハン、バーナ・ボーイ、キャスパー・ニョベスト、チャーリー・プース、クリスティーヌ・アンド・ザ・クイーンズ、コモン、コニー・ブリットン、ダナイ・グリラ、デルタ・グッドレム、ドン・チードル、イーソン・チャン、エリー・ゴールディング、エリン・リチャーズ、フィネアス、ハイディ・クルム、ホージア、フセイン・アル・ジャスミ、ジャック・ブラック、ジャッキー・チュン、ジャック・ジョンソン、ジャミーラ・ジャミル、ジェームズ・マカヴォイ、ジェイソン・シーゲル、ジェニファー・ハドソン、ジェス・グリン、ジェシー・J、ジェシー・レイエズ、ジョン・レジェンド、フアネス、ケシャ、レディ・アンテベラム、ラン・ラン、レスリー・オドム・ジュニア、ルイス・ハミルトン、リアム・ペイン、リリ・ラインハート、リリー・シン、リンゼイ・ボン、リサ・ミシュラ、ローラ・レノックス、ルイス・フォンシ、マレン・モレス、マット・ボマー、ミーガン・ラピノー、マイケル・ブーブレ、ミルキーチャンス、大坂なおみ、ナティ・ナターシャ、ナイル・ホーラン、ノムザモ・ムバタ、P.K.スバン、Picture This、リタ・オラ、サミュエル・L・ジャクソン、サラ・ジェシカ・パーカー、セバスチャン・ヤトラ、シェリル・クロウ、ショー・マジョジ、ソフィー・タッカー、SuperM、ザ・キラーズ、ティム・ガン、ヴィシャル・ミシュラ、ズッケロ

午前3時〜のストリーミングイベント、午前9時〜のスペシャル番組ともにHulu会員ではないユーザーも視聴可能。無料ライブ配信後は、見逃し配信を予定。こちらはHulu会員のみ視聴可能。



視聴に関して

Hulu内のライブTVにて視聴できる。https://www.hulu.jp/livetv

4月19日(日)

AM 3:00〜予定 ストリーミングイベント

AM 9:00〜予定 スペシャル番組

ライブ配信後、見逃し配信を予定。(Hulu会員のみ視聴可能)

※ライブ配信は字幕なしでの視聴になる。

※Hulu のライブTVは、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴が可能。ただしテレビ画面での視聴はAmazon Fire TV、Chromecast など対応機種が限られている。

ライブTVが視聴可能な機器の詳細は https://help.hulu.jp/faq/show/4460?site_domain=jp を参照。



無料ライブ配信の視聴方法

会員登録は必要ない。パソコンであれば直接サイト(https://www.hulu.jp/)にアクセス、携帯やタブレット、TVでの視聴の場合にはHuluのアプリをダウンロードし、「ログインせずに使う」もしくは「お試し利用」からアクセス。

詳細はhttps://help.hulu.jp/faq/show/18260?site_domain=jp を確認のこと。



