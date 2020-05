40周年の「パックマン」ゲームをAIが再生成　最先端のAI技術「GameGAN」をNVIDIA研究所が発表

By 神崎 洋治

大ヒットしたゲーム「パックマン」は1980年5月22日に誕生した。

NVIDIA Research(NVIDIA研究所)は最先端のAI技術「NVIDIA GameGAN」を使って、40周年を迎えた「パックマン」ゲームを新たに作り変えた。新「パックマン」は基本的なゲームのルールを記述した仕様書もプログラムコードもなく、ゲームエンジンさえないにも関わらず、従来のパックマンと同じゲーム体験をユーザーに提供する。

「GAN」とは

「GAN」はGenera tive Adversarial Networksの略称で、日本では「敵対的生成ネットワーク」と訳されている。画像認識や物体検出等に活用されている従来のディープラーニングでは、教師あり学習と呼ばれる正解ラベル(メタ)付きのビッグデータによる機械学習が主流だが、GANは複数のニューラルネットワークが敵対し、お互いを騙すことを競って成長する生成モデル。生成ネットワーク「generator」と識別ネットワーク「discriminator」を用意し、「generator」が生成した画像等を「discriminator」が識別して、それを繰り返しながら精度を上げる学習をしていく。

GANの代表的なユースケースと生成モデルの例としては、実在しない人物の顔をAIが自動で生成する「StyleGAN」があげられる。





「GameGAN」とパックマン

グローバルで行われたGameGANのプレス向けオンライン・ブリーフィングにはRev Lebaredian氏(Vice President, Simulation Technology)とSanja Fidler氏 (Assistant Professor at University of Toronto/ Director of AI)が出席し、この新技術の解説と記者からの質疑応答が行われた。

発表のあった「GameGAN」はGANをゲームに応用したもの。GANを使ってコンピューターゲームエンジンを模倣したニューラルネットワークのモデルとしては最初のものになる。

視覚的なスクリーンプレイとキーボードアクションを含めてトレーニングされたGameGANによって、約50,000件のパックマンのプレイデータから、パックマンのゲームそのものを生成した。画像内の静的なコンポーネントと動的なコンポーネントを判別し、動的なコンポーネントとキーボードアクションの関係性を理解する。新パックマンはプログラムコードはなし、ゲームルールの洗い出しもなし、基礎となるゲームエンジンなしで完全に動作するという。そしてもちろんそのゲームを人間がプレイして楽しむことができる。



ゲーム開発の効率化、ロボットや自律マシンのシミュレータへの応用など

パックマンのゲーム再生成だけを見ればAIが模倣したケースのひとつにすぎないと感じる人も多いかもしれない。しかし、今後はGameGANによって、まだ存在していない新しいゲームを生成できる可能性を示唆するものだ。更にはゲーム以外でも、自律マシンやロボット、自動走行などの分野でシミュレータに応用できる可能性もある。



NVIDIAのSeung-Wook Kim氏は「今回の研究は、GANをベースにしたニューラルネットワークがゲームエンジンを高精度にエミュレートできるかに挑戦する最初の試みでした。ゲーム内を移動するプレイヤーやコンテンツの動き、すなわち脚本を見るだけで環境のルールを学習できるかどうかにトライし、結果として成功しました」と語った。

また、オリジナルのパックマンを開発したバンダイナムコエンターテインメントの研究所であるバンダイナムコリサーチ社は「AIがゲームエンジンなしでパックマンのゲーム体験を再現できるなんて信じられませんでした。アイコニックなパックマンの楽しさを、ゲームエンジンなしでAIが再現できるとは思ってもいませんでしたから。しかし、プレイしてその結果に驚いています」とコメントしている。

この研究は、ゲーム開発者が新しいレベルのレイアウト、キャラクター、さらにはゲームを開発する創造的なプロセスを加速し、開発を効率化する可能性を提示している。NVIDIA は今年の後半、研究結果のデモを直接体験できる形での公開を予定している。続報は「AI Playground」にて掲載される。

NVIDIA blog: https://nvda.ws/2TlDMv0