シリコンバレー発の人気のスマートストア「b8ta」(ベータ)が今夏日本で2店舗オープン　面白そうな46商品がズラリ(これでも一部)

b8ta Japan(ベータ・ジャパン)は、今夏日本でオープン予定の2店舗(新宿マルイ本館1階、有楽町電気ビル1階)への出品企業が多数決定したことをうけ、その一部である46商品を先行公開した。

ロボット、IoT製品には、顔認証機能をベースとしたAIアシスタント「PLEN Cube」、スマートフォンで操作できるスマートロック「Qrio Lock」、ユカイ工学のセラピーロボット「Qoobo」、アプリやLINEから家電をまとめて操作できるIoTデバイス「LS Mini Next」などがラインナップされている。



今回、発表された商品のほか、数多くの商品がb8ta店舗に出品される予定。なお、b8ta各店舗のオープン日については、現在調整中。決定次第発表される予定。



b8taはシリコンバレー発のスマートストア。世界中の最新ガジェットを発見・体験・購入することができるお店として知られており、マニアが集まる店としても有名だ。



テキサス州オースティン店外観イメージ

革新的な製品はオンラインストアで購入することはできても、購入前に実際に商品を見たり試してみたりすることはできないものがほとんど。b8taは最新の製品を実際に試すことのできる店舗空間を作るため2015年にアメリカ・サンフランシスコで創業。サービスとしての小売「RaaS」(Retail as a Service)と呼ばれる、店舗運営をサポートするためのソリューションを開発した。





テキサス州オースティン店内観イメージ

RaaSとは

実店舗への出店をより手軽に実現するための包括的なサブスクリプションモデル。例えば、店舗運営に必要な従業員の手配、トレーニングやシフト管理、在庫管理、物流サポート、POSは全て付帯サービスとして月額の出品料金に含まれている。また、出店後は店内で来店者がどのような体験をしたかを店内に設置したカメラを通じて収集し、ソフトウェアで行動分析も可能。

これにより、ブランドはオンラインストアへ出店するのと同じように、オンライン上でサインアップするという簡単なステップで、製品を実店舗に配置・販売することができるようになった。また、店内のソフトウェアを使用して店舗体験を管理および分析することもできる。アメリカ・シリコンバレーでは、スタンフォード大学があるパロアルトから実験的にスタートした店舗は、世界でも最大級の体験型店舗をもつネットワークへと成長。2020年1月現在、米国内24店舗、ドバイに1店舗を構え、店舗内の区画を様々なブランドに定額で提供している。

■2020年夏 日本でオープンの店舗イメージ





b8ta 有楽町電気ビル1階 店舗イメージ

b8ta 有楽町

営業時間: 11:00 – 19:30

定休日: 不定休

所在地:

〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-7-1

有楽町電気ビル1階

b8ta 新宿マルイ本館1階 店舗イメージ

b8ta 新宿マルイ

営業時間: 商業施設に準拠

定休日: 商業施設に準拠

所在地:

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-30-13

新宿マルイ 本館1階

Smart Swim GogglesはARディスプレイ内蔵のスマートゴーグル。スイム中のタイムや距離、スプリットと言った情報をリアルタイムで表示することが可能。





FORM Athleticaからのコメント

b8taを通しオフライン店舗としては初めて、日本のお客様にFORMのスマートスイムゴーグルを提供できることを非常に嬉しく思います。b8taは「ARスマートゴーグル」をお客様が手にとって体験できる、我々のニーズに合った完璧なリテールパートナーです。是非、店頭で我々のゴーグルを試して頂き、水泳距離や時間のパフォーマンスが追跡できる、ユニークな水中体験を実感してください。

「Pico G2 4K」は4Kスクリーンを採用、コンテンツを高画質視聴のできるスタンドアロン型VRヘッドマウントディスプレイ。重量はわずか276g。視野角は101°。眼鏡を装着したまま快適に使用できる。また、ブルーライトカット機能を備えたアイプロテクトモードも搭載。





「Pico G2 4K」 仕様

ディスプレイ:3840×2160 5.5インチ

リフレッシュレート:75Hz、Fast-Switch

レンズ:フルネルレンズ

視野角:101°

眼鏡を装着したまま快適に使用可能なデザイン

ブルーライトカット機能を備えたアイプロテクトモードを搭載

■プロセッサ

クアルコム835 8core2.45GHz、64bit、10nmプロセス技術

Adreno 540 GPU

Hexagon 682 DSP

Pico Technology Japanからのコメント

b8taのコンセプトである「店頭での発見と製品体験を提供する”場所”」こそが最適な売り場です。 AmazonPrimeVideo VRなど多数のコンテンツを体験いただきたいと思っています。

「Meural Canvas II」は本物の絵画の筆使いや色彩を精緻に表現できるスマートアートキャンバス。サンプラー画像の他、自分の家族やペットの写真などを、その時の気分や時間帯、部屋の雰囲気にあった絵画や写真を選んで飾ることができる。





ネットギアジャパンからのコメント

b8taは、自分だけの、世界に一つだけの、オリジナル美術館の魅力を届けられる場と思っております。目にした方を魅了すること間違いなしの、弊社イチオシのキャンバスです。

一台一台を一人の職人が最後まで組み立て「美しく」「乗りやすく」頑丈なU字型フレームを採用したステンレスの自転車。





ポプロモビルからのコメント

b8taへの出品の動機は、その熱い起業精神と今までにないビジネスモデルに感銘を受けたからです。弊社ブランドも新しい価値創造をそのスピリットとしています。同じ志が出逢ったシナジーで、お客様をハッピーにしたいと思っています。

「紙」を「織る」ことで機能性に優れた布素材(和紙布=わしふ)から生まれた超機能的スリッポン。素足でもさらっと履ける。





細川機業からのコメント

和紙糸、和紙布が持つ天然の植物由来の機能性を最大限に活かしたハイブリッドなシューズ。そんな日本独自の発展を遂げてきた紙文化に根ざす新たな製品を、b8taの日本上陸を通じて世界中の方にご紹介できることを誇りに思います。

使用しているのは、京都府産宇治抹茶のみ。抹茶味ではなく、抹茶本来の味を楽しむことができる、甘さ控えめな本格抹茶ラテの素(もと)。





千休からのコメント

抹茶は心も身体も健康にし、整えてくれます。いつも頑張っているあなたに、こだわりの宇治抹茶を使った商品の味と、心が晴れるような癒しのひとときを提供できることを楽しみにしています。

・NeoLAB株式会社/ Neo smartpen書いてデジタル!最先端e文具、紙に書いてデジタル化できるペン

・PLEN Robotics株式会社/ PLEN Cube

顔認証機能をベースとしたAIアシスタント

・Qrio株式会社/ Qrio Lock

スマートフォンで操作できるスマートロック

・Vanguard Industries株式会社/ Moflin

全く新しいコンセプトで開発を進める日本発のAIペット型ロボット

・株式会社Live Smart/ LS Mini Next

アプリからもLINEからも家電をまとめて操作できる、IoTデバイス





■オーディオ

・Harman International株式会社/ Aura Studio 3

インテリアにモダンミックスを与えるスピーカー



・SB C&S株式会社/ GLIDiC Sound Air TW-6000

最新技術を搭載した完全ワイヤレスイヤホン



■ビューティー&コスメ

・株式会社バルクオム/ BULK HOMME

男性のライフスタイルに“スキンケア”という新しい価値を提供する



・株式会社パルディア/ IKKI

使うほどに研ぎ澄まされていく粋な肌を、今と未来の粋肌をつくるメンズコスメ



■ファッション

・KAPOK JAPAN株式会社/ KAPOK KNOT

たった5mmのうすさで、ダウンの暖かさを実現したコート





・株式会社CORES/ less is

ミニマリストしぶ監修、手ぶらのための「バッグ」





■アウトドア

・加島商事株式会社/ PowerArQ 2

アウトドアに大活躍、容量にも妥協しない500Whのポータブル電源



■食品

・株式会社True Food & Design/ True Food Chocolate

100%自然由来の原材料を使って作られた低糖質チョコレート



■ライフスタイル

・BREATHER株式会社/ ston, BREATHER専用カートリッジ各種

「一息で、ひと休みをあなたの力に。」するデバイス

・KINTO/ MARK IT BY KINTO

レーザー刻印によってパーソナライズタンブラーをつくれるサービス

・KINTO/ MOLLIS

植物のある心地よい暮らしを愉しめるように生まれたD2Cブランド

・Wexthuset Japan/ Trican

スウェーデン トライカン社が人間工学に基づいて設計したサンカクバケツ

・Wexthuset Japan/ Plantui6

フィンランド発、室内水耕栽培ステーション、ハービーインドアガーデン

・株式会社New Innovations/ root C

AIカフェロボット



・三菱ケミカル・クリンスイ株式会社/ 和食のためのクリンスイ

お米・お茶・出汁をおいしくする、ポット型浄水器本体 + 専用カートリッジ

・株式会社シロップ/ PETOKOTO FOODS(ペトことフーズ)

オーダーメイドフレッシュドッグフード

・株式会社NTTぷらら/ ひかりTV-VF HOTEI×北斗の拳 バーチャル3Dフィギュア

ライセンスキーを入力して携帯をかざすと現れる、夢のバーチャルバンド体験

・株式会社oneA/ SWANSWAN Sleeim

睡眠の質を測定するウェアラブルデバイス

・ユカイ工学株式会社/ Qoobo

しっぽを振って応えてくれるセラピーロボット





・株式会社カインズ 全16商品

-引っ張って取り込みやすいインテリアハンガー

-ロング丈も掛けられる折りたたみランドリーラックパタラン

-食品用ラップケース スパッと切れるラップケース

-箸先がつかない菜箸

-整理収納小物ケース Skitto スキット

-取っ手が外せる ストーンマーブルフライパン・鍋5点セット

-絡まりにくい傘立て

-立つほうきとちりとり

-折り畳み自転車 スライク 外装6段 18インチ

-どこでも背もたれになるリビング枕 W

-キャリコG

-インテリアキャリコ M

-Kumimoku 防滴・防じんスチールケース

-Kumimoku スチールACタップ4個口

-キャットインテリアタワー NECOTA セットカーサ