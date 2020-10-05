トップバッターは菅 義偉総理、基調講演は経産大臣！日経新聞「AI/SUM & TRAN/SUM」CEATECと連携開催 10/19～22 先着受付中

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

日本経済新聞社は人工知能(AI)と交通・移動技術をテーマにしたグローバルイベント「AI/SUM & TRAN/SUM」を10月19～22日に東京・日本橋のライフサイエンスハブ、日本橋三井ホールで開催する。同イベントはアジア最大級の国際総合展であるCEATEC(主催:CEATEC 実施協議会)と初めて連携、名称も「AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC 2020」として共同セッションなどを展開する。(上の画像は登壇者の一部)

今年も注目のセッションが用意されていて、10月20日には菅義偉 内閣総理大臣が挨拶を行う。その他、大臣の講演が複数用意されている。



「AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC 2020」の基本コンセプトは「人に寄り添うテクノロジーのあり方を追求する」。実際の会場とオンライン展開のハイブリッド形式で開催(オンライン視聴は無料、申込は10月12日17時まで)し、シンポジウム、ワークショップ、ピッチコンテスト、オンラインプログラムなどのセッションが行われる。







チケット情報

プレミアムチケット:80,000円

限定30枚(先着順。定員になり次第、受付終了)

・19日、20日、21日、22日のすべてのセッションに参加できる。

・20日、21日、22日は会場近辺で利用可能なお食事券(3,000円相当/日)を提供。

・ライフサイエンスハブ会場「ネットワーキングスタジオ」にて、登壇者、協賛社関係者などとのネットワーキングできる。また、スタジオでは日本橋三井ホールでのセッションもモニター視聴できる。

・19日～22日のライブオンライン視聴も可能。

・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できる。



三井ホールセッションチケット:50,000円

限定200枚（先着順。定員になり次第、受付を終了します）

・20日、21日の日本橋三井ホールでのセッションに参加出来る。

・20日、21日は会場近辺で利用可能なお食事券(2000円相当/日)を提供。

・19日-22日のライブオンライン視聴も可能。

・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できる。



無料オンライン視聴登録

・オンライン視聴限定のチケット(10月19日ー22日)。

・申込み期限は10月12日17時まで。

・登録後、視聴に必要な情報はイベント前日までに送られる。



チケット申込ページ

https://eventregist.com/e/aisum2020

「AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC 2020」ホームページ

https://www.aisum.jp/





注目のセッション

4日間開催する同イベントのセッションは次の通り。

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)、日本橋三井ホール(ホールB)の順に記載。(セッションは今後の状況により変更となる場合がある)



1Day:10月19日

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)

予定無し

日本橋三井ホール(ホールB)



15:00-16:30

パネル：第一部 デジタル都市からみたモビリティ、MaaSの発展可能性について

パネル：第二部 BeyondMaaSからスマートシティへの展開について パネル：第一部 デジタル都市からみたモビリティ、MaaSの発展可能性についてパネル：第二部 BeyondMaaSからスマートシティへの展開について 16:50-18:20

オープンローテーションパネル(Open Rotation Panel)デジタル大改革ニッポンにエール！

2Day:10月20日

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)



9:00-9:05:主催者挨拶

OPENING REMARKS

9:05-9:10:内閣総理大臣挨拶

菅 義偉 内閣総理大臣

9:10-9:20:基調講演

梶山 弘志 経済産業大臣

9:30-9:35:ショートメッセージ

ヨシュア・ベンジオ氏

モントリオール大学 教授

モントリオール学習アルゴリズム研究所(MILA) サイエンティフィック・ディレクター

10:00-10:15:CEATECオープニングセレモニー

石塚 茂樹 氏

CEATEC実施協議会 会長 OPENING REMARKS菅 義偉 内閣総理大臣梶山 弘志 経済産業大臣ヨシュア・ベンジオ氏モントリオール大学 教授モントリオール学習アルゴリズム研究所(MILA) サイエンティフィック・ディレクター石塚 茂樹 氏CEATEC実施協議会 会長 山西 健一郎 氏

一般社団法人 日本経済団体連合会 副会長

10:15-10:45:キーノートスピーチ Ⅰ

石塚 茂樹 氏

ソニー 副会長

10:55-11:25:キーノートスピーチ Ⅱ

村井 純 氏

慶応義塾大学 教授

11:35-12:05:キーノートスピーチ Ⅲ

遠藤 信博 氏

NEC 取締役会長

13:00―13:40パネル「本格的なDX導入のための人材・組織改革 〜日本が進むべき道」

森川 博之 氏

東京大学大学院工学系研究科 教授 市村 雄二 氏

コニカミノルタ 常務執行役 林 達 氏

ストックマーク 代表取締役CEO 村山 恵一 氏(モデレーター)

日本経済新聞社 編集局コメンテーター

14:00―14:20:単独講演

ランディ・ゲーベル

アルバータ大学 コンピュータサイエンス学部教授

14:30-14:50:単独講演

ジャン＝フランソア・ガニエ

エレメントAI 創業者 兼 CEO

15:00-15:40:ニューノーマル時代のデジタル x モビリティ

クリス・バリンジャー

Mobility Open Blockchain Initiative MOBI 共同創設者 兼 CEO 中村 文彦 氏(パネリスト)

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 教授 西島 洋史 氏(パネリスト)

Via Mobility Japan CEO 深尾 三四郎(モデレーター)

Mobility Open Blockchain Initiative MOBI 理事 伊藤忠総研 上席主任研究員

16:10-16:50:パネル「特許ウォーズ 日本が米中に追いつくためのTech戦略」

清水 節 氏

弁護士・元知的財産高等裁判所長 小林 鷹之 氏

衆議院議員 白坂 一

AI Samurai 代表取締役社長 氏 渋谷 高弘(モデレーター)

日本経済新聞社 編集委員

17:10-17:30:単独講演

加藤 エルテス 聡志 氏

日本データサイエンス研究所 代表取締役CEO

日本橋三井ホール(ホールB)



午前

Startup Showcase-Japan：ニューノーマル時代の人の仕事を支えるAI技術を紹介

午後

AI Samurai Workshop オンライン発明会議

Aidemy Workshop 銀行のデジタルトランスフォーメーションに向けて −AI導入における3つのポイントとは？−

Finance Goes Digital-Three key aspects of AI utilization

Startup Showcase -Europe：AI先進国英国を中心としたスタートアップ紹介

3Day:10月21日

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)



9:00-9:30:単独講演

ラケル・ウルタスン 氏

Chief Scientist of Uber ATG and the Head of Uber ATG Toronto

9:45-10:40:パネル「スマートシティ 都市の最適化を実現するテクノロジー」

最首 英裕 氏

グルーヴノーツ 代表取締役社長 ラケル・ウルタスン 氏Chief Scientist of Uber ATG and the Head of Uber ATG Toronto最首 英裕 氏グルーヴノーツ 代表取締役社長 重松 眞理子 氏

大丸有まちづくり協議会 スマートシティ推進委員会委員長 石井 亮 氏(モデレーター)

PwCアドバイザリー合同会社ディレクター

11:00-11:30:単独講演

平井 卓也 氏

デジタル改革・IT担当大臣

13:30-13:50:基調講演

武田 良太 氏

総務大臣

14:00-14:40:AI実装を加速させる世界のスタートアップ事情

15:00-15:20:基調講演

五神 真 氏

東京大学 総長

15:30-16:00:パネル「AIと共存するためのガバナンスシステムデザイン」

17:50-18:00:主催者挨拶

CLOSING REMARKS

日本橋三井ホール(ホールB)



午前

Startup Showcase -North America：AI先進国カナダを中心としたスタートアップ紹介

大学ビジコン

午後

SMBCスタートアップ

パネル：AI時代のソフトとハードの融合

大学ビジコン表彰式

ヨーロッパ注目スタートアップ 紹介セッション

4Day:10月22日

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)

予定無し

日本橋三井ホール(ホールB)

午前

MaRS(トロント)Data trust, mobility and smart city Workshop (事前収録＆ライブQA)

ヨシュア・ベンジオ教授 Deep Learning 2.0 ビデオ講義

午後

Element AIワークショップ

Cambridge Consultants/英国大使館 ワークショップ

進むAlan Turing Instituteと日本とのコラボ：アラン・チューリング研究所・トヨタモビリティ財団 オンラインセッション

関連サイト

セッション情報

セッション情報