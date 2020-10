トップバッターは菅 義偉総理、基調講演は経産大臣！日経新聞「AI/SUM & TRAN/SUM」CEATECと連携開催 10/19～22 先着受付中

日本経済新聞社は人工知能(AI)と交通・移動技術をテーマにしたグローバルイベント「AI/SUM & TRAN/SUM」を10月19~22日に東京・日本橋のライフサイエンスハブ、日本橋三井ホールで開催する。同イベントはアジア最大級の国際総合展であるCEATEC(主催:CEATEC 実施協議会)と初めて連携、名称も「AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC 2020」として共同セッションなどを展開する。(上の画像は登壇者の一部)

今年も注目のセッションが用意されていて、10月20日には菅義偉 内閣総理大臣が挨拶を行う。その他、大臣の講演が複数用意されている。



「AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC 2020」の基本コンセプトは「人に寄り添うテクノロジーのあり方を追求する」。実際の会場とオンライン展開のハイブリッド形式で開催(オンライン視聴は無料、申込は10月12日17時まで)し、シンポジウム、ワークショップ、ピッチコンテスト、オンラインプログラムなどのセッションが行われる。







限定30枚(先着順。定員になり次第、受付終了)

・19日、20日、21日、22日のすべてのセッションに参加できる。

・20日、21日、22日は会場近辺で利用可能なお食事券(3,000円相当/日)を提供。

・ライフサイエンスハブ会場「ネットワーキングスタジオ」にて、登壇者、協賛社関係者などとのネットワーキングできる。また、スタジオでは日本橋三井ホールでのセッションもモニター視聴できる。

・19日~22日のライブオンライン視聴も可能。

・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できる。



限定200枚(先着順。定員になり次第、受付を終了します)

・20日、21日の日本橋三井ホールでのセッションに参加出来る。

・20日、21日は会場近辺で利用可能なお食事券(2000円相当/日)を提供。

・19日-22日のライブオンライン視聴も可能。

・見逃したセッションについてはイベント後にアーカイブにて視聴できる。



・オンライン視聴限定のチケット(10月19日ー22日)。

・申込み期限は10月12日17時まで。

・登録後、視聴に必要な情報はイベント前日までに送られる。



https://eventregist.com/e/aisum2020

「AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC 2020」ホームページ

https://www.aisum.jp/





4日間開催する同イベントのセッションは次の通り。

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)、日本橋三井ホール(ホールB)の順に記載。(セッションは今後の状況により変更となる場合がある)



日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)

予定無し

日本橋三井ホール(ホールB)



日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)



日本橋三井ホール(ホールB)



午前

Startup Showcase-Japan:ニューノーマル時代の人の仕事を支えるAI技術を紹介

午後

AI Samurai Workshop オンライン発明会議

Aidemy Workshop 銀行のデジタルトランスフォーメーションに向けて −AI導入における3つのポイントとは?−

Finance Goes Digital-Three key aspects of AI utilization

Startup Showcase -Europe:AI先進国英国を中心としたスタートアップ紹介

日本橋ライフサイエンスハブ(ホールA)



ラケル・ウルタスン 氏Chief Scientist of Uber ATG and the Head of Uber ATG Toronto最首 英裕 氏グルーヴノーツ 代表取締役社長

重松 眞理子 氏

大丸有まちづくり協議会 スマートシティ推進委員会委員長

石井 亮 氏(モデレーター)

PwCアドバイザリー合同会社ディレクター

11:00-11:30:単独講演

平井 卓也 氏

デジタル改革・IT担当大臣

13:30-13:50:基調講演

武田 良太 氏

総務大臣

14:00-14:40:AI実装を加速させる世界のスタートアップ事情

15:00-15:20:基調講演

五神 真 氏

東京大学 総長

15:30-16:00:パネル「AIと共存するためのガバナンスシステムデザイン」

17:50-18:00:主催者挨拶

CLOSING REMARKS