かるたの読手はアレクサ！Alexaの読み上げ音声付き、学習かるたシリーズ『ディズニーえいごかるた』が新発売　学研プラス

ことわざや四字熟語など、いろいろな知識が楽しく学べる「学習かるた」。累計発行部数120万部超の学研のかるたを、アレクサの自動音声がランダムに読み上げる。

株式会社 学研ホールディングスのグループ会社、株式会社 学研プラスは、2020年度から小学校で必修化された「英語」に対応できるよう、2020年11月19日に、未就学児〜小学生を対象とした学習かるたシリーズ『ディズニーえいごかるた』を発売した。

同かるたは、Amazon Alexaの自動音声による読み上げ音声サービスが利用でき、Alexaが、かるたをランダムに読み上げる同サービスを活用することで、ネイティブの発音を確認することが可能。また、読み手がいらないため2人から対戦可能となる。



© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H Shepard

なお、音声対応しているかるたは、同かるたの他、「えいご かるた」「ことわざ ひらがな かるた」「きょうりゅう ひらがな かるた」「天気の ことわざ かるた」となっている。





「ディズニー えいご かるた」の特長

ミッキー&ミニー、ドナルド、チップ&デールから、プリンセス、アナと雪の女王、カーズ、トイ・ストーリーなど、ディズニーの大人気キャラクターたちが絵札になった豪華な同かるたは、付属のリングでカードをとめれば単語帳になる仕組みだ。なお、読み上げ音声サービスは無料提供となっている。



ディズニーのキャラクターが大集合!

A~Zのキャラクターカード(26枚):表はキャラクター、裏は名前とキャラクターの特徴を表す英文

© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H Shepard





a~zの英単語カード(26枚):表はアニメーションの名場面、裏は名場面にちなんだ単語と英文

© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H Shepard

絵札がそのまま単語帳になる

付属のリングでカードをとめれば単語帳になる仕組み。カードをまとめて持ち運べるので、外出時の持ち出しも簡単だ。



アルファベット表も付属

大文字、小文字の書き順もわかるアルファベット表が付いている。(書き順は一例)

© Disney © Disney/Pixar © Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H Shepard

読み上げ音声付き(無料)

Amazon Alexaの自動音声が、かるたをランダムに読み上げるサービスを展開中。なお、同サービスは予告なく終了する場合もある。



学研の学習かるた 読み上げ音声サービス

https://gakken-ep.jp/extra/gakushukaruta/

