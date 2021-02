東大や早大の研究者らとVRユーザーが「xRの未来を考える」シンポジウム　VRChatで開催へ【一般VRユーザーを10名募集】

By 山田 航也

0

5

1

株式会社HIKKY、株式会社リ・インベンションは東京大学などの研究者とVRユーザーでxRの未来を考えるイベント「Close Encounters of the Third Kind(第三種接近遭遇)」を2月13日・21日にVR空間上で開催することを発表した。参加費は無料。

同イベントはxRに関する研究者とVRユーザーの知識・技術・文化を共有し、発展させるためのシンポジウム。第一回のテーマは「アバターと身体、心理」。VR心理学ではアバターを自己の身体として認知し、その見た目に応じて心理的な効果を得ることが可能であると報告されている。ソーシャルVRでは複数あるいは特定のアバターを長時間身に纏う環境にあり、アバターに関する研究と同様の効果が期待できる。当日はテーマに関わりの深い研究者をゲストとして招く予定。また、ソーシャルVRユーザ側からもゲストを一般ユーザーから募集する。



xRのさらなる発展のため、双方の知識・技術・文化を共有

近年ではVR機器の低価格化とソーシャルVRプラットフォームの流行に伴い、xR技術の民生化が進んでいる。ユーザ間で新たなイベントを作り出すほか、表現の場として自身が制作したコンテンツを共有するなど、実際にxR技術が使われる現場では新たな技術や文化的な発展が目覚ましいものになっている。一方で、xR技術は以前から学術的な研究が進められてきた。学術団体とVRユーザの双方が独自に進化させた結果、両者の間には知識や技術、文化的に大きなギャップが生まれた。

そこで双方がそれぞれ持っていない利点を共有し、さらなるxRの発展を目的としてイベントを開催する運びになった。イベントでは研究者とソーシャルVRユーザのそれぞれの立場からゲストを招き、プレゼンテーションとパネルディスカッションを実施する。「Close Encounters of the Third Kind」は宇宙人との接触を意味する第三種接近遭遇を意味し、双方が未知の分野を生きる人々に触れることを込めて名づけられている。



一般VRユーザー10名を広く募集



同イベントでは2月13日(土)第一部のパネリストとして参加できる人を広く募集している。特に今回のテーマである「アバターと身体、心理」について、以下のような体験談を持つ人を募集する。



・女の子のアバターを使うようになったら、態度や振る舞いが女の子っぽくなった

・人体にはない箇所(耳、しっぽなど)に感覚を感じるようになった

・他人が自分と同じアバタを着ていると、アイデンティティーが侵害されているような感覚があったなど

参加希望の人はVRコミュニケーションでの体験談を記載し、2月12日(金)18:00までにメールにて応募する。定員が埋まり次第、受付終了。



応募受付

event@re-invention.jp (株式会社 リ・インベンション 広報)

全3部を開催

VR・心理学・社会学などを専門とする10名の研究者とVRユーザー10名が登壇する。司会はYouTubeでアバター考察番組を配信するVTuberユニット「Holographic」の「よーへん(xRデザイナー)」と「じゅりこ(イラストレーター)」が担当する。「Holographic」は学術活動がTV・新聞・書籍など広く取り上げられ、2020年6月にアバターとして国際学会に招致されている。