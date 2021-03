ISSにいる野口聡一宇宙飛行士とリアルタイムで宇宙仕事の話をしよう　Indeedが一般公募、JAXAが協力　イベントには斎藤工も

シェア

2

ツイート

1

はてブ

0

世界No.1求人検索エンジン「Indeed」(インディード)の日本法人であるIndeed Japan株式会社(以下、Indeed)は、JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)協力のもと、宇宙に関わる仕事(以下、宇宙仕事)の多様性や可能性を多くの人に知ってもらうキャンペーンを2021年3月3日(水)より開始することを発表した。



宇宙にいる野口宇宙飛行士に質問しちゃおう

同キャンペーンでは誰でも手軽に自分がどんな宇宙仕事に向いているかを診断できる「全国一斉 宇宙仕事 適性テスト」を提供するほか、現在、国際宇宙ステーション(以下、ISS)に滞在中の野口聡一宇宙飛行士とリアルタイムで中継を繋ぎ、宇宙仕事について対話する「野口宇宙飛行士 リアルタイム交信イベント」を3月30日(火)に実施する。

イベントでは野口宇宙飛行士と直接対話し、質問を投げかけることのできる参加者を一般ユーザーから広く募集する。参加者への応募は3月3日(水)〜3月21日(日)まで、特設サイトから行うことができる。なお、キャンペーン開始に伴い、斎藤工さん、泉里香さんが宇宙飛行士になりきった新TV-CM「宇宙仕事適性テスト」篇も、順次OA開始する。



「全国一斉 宇宙仕事 適性テスト」

「全国一斉 宇宙仕事 適性テスト」はJAXA協力のもと、専門家の監修に沿って制作した、自身に向いている宇宙仕事のタイプを診断するWebテスト。全20問の設問に回答するだけで、全15種類の宇宙仕事タイプの中から、最も自分に合った宇宙仕事タイプが導き出される。導き出される宇宙仕事タイプには「宇宙飛行士」のほか、宇宙飛行士を地球から支える仕事や、近年増えている宇宙産業関連の仕事など、宇宙に関わるさまざまな仕事が含まれている。





サイトページより引用

実施期間 2021年3月3日(水)〜 受講方法 宇宙仕事特設サイトから、「全国一斉宇宙仕事適性テスト」を選択することで受講できる。PC、タブレット、スマートフォンなどからインターネット接続できる人であれば誰でも受講可能。 受講料 無料 宇宙仕事特設サイト https://spacejobs-2021.com/

「野口宇宙飛行士 リアルタイム交信イベント」

野口聡一宇宙飛行士は2020年11月16日からの約6ヶ月間、ISSに長期滞在し、宇宙環境を利用した様々な実験、ミッションに挑戦している。Indeedは宇宙に関わる多岐にわたる仕事への理解や、世の中に存在する仕事への多様性をより多くの人に知ってもらいたいと考え、そのきっかけの一つとして2021年3月30日(火)に野口宇宙飛行士とのリアルタイム交信イベントを実施する。

同イベントでは野口宇宙飛行士に直接インタビューすることができる人を3名募集。応募者の中から選考によって選ばれた3名はIndeedでCMキャラクターを務める斎藤工さんと共に、宇宙と交信し、野口宇宙飛行士へのインタビューを実施、その結果を地球にレポートする。なお、リアルタイム交信イベントに合わせ、Indeed と JAXA による「宇宙と仕事の多様性」をテーマにしたオンライントークセッションも実施し、これらの様子はJAXA公式YouTubeチャンネルで配信予定。



インタビュアーへの応募方法

1.「全国一斉 宇宙仕事 適性テスト」を受講

2.Indeed 上(

「野口宇宙飛行士との交信イベントでのインタビュアー」へ応募

3. 応募いただいた方の中から選考により合計3名をインタビュアーとして選出 1.「全国一斉 宇宙仕事 適性テスト」を受講2.Indeed 上( https://jp.indeed.com )で、「野口宇宙飛行士との交信イベントでのインタビュアー」へ応募3. 応募いただいた方の中から選考により合計3名をインタビュアーとして選出

開催の背景

Indeedは今回のキャンペーンに先駆け、仕事や自身の能力に関する意識調査を実施(2021年2月、全国の15〜64歳の男女を対象に実施)。その結果、3人に1人以上が「今の仕事は自分にあっている」と感じられていない一方で、8割以上の人が「世の中には自分に合った仕事があると思う」と感じ、約7割の人が「自分の力を活かせる仕事をしてみたい」と感じていることが分かった。

「We help people get jobs.」をミッションに掲げるIndeedは世の中には、まだ自身では気づいていないかもしれない、さまざまな仕事があること、そして、あらゆる人々が、自分が幸せになれる仕事に巡り会える可能性があることを、多くの人に伝えたいと考えている。そこでこキャンペーンでは、「SKY IS YOUR LIMIT〜可能性は無限大〜」をテーマに、JAXA 協力のもと、「全国一斉 宇宙仕事 適性テスト」を実施。あわせて、野口宇宙飛行士と直接対話できる「リアルタイム交信イベント」を JAXA 共催で開催する。



これらを通じ、「宇宙」という一つのテーマに関してだけでも、多岐にわたるさまざまな仕事があることを知ってもらうとともに、気軽に楽しみながら、今まで気づけていなかったかもしれない新しい自分の可能性を見出すきっかけとしてもらいたいと考えている。



【野口宇宙飛行士 リアルタイム交信イベント 概要】