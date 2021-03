ソニー ロボットトイ「toio」のビジュアルプログラミングサービス 『toio Do』を発表「遊んで・作って・ハマる」コンテストも開催

賞品

合計で5つの賞を用意

・金賞

「toio Do サンプルプログラム採用+toio キット」「toio Do 特製 T シャツ(大人サイズ)」「ノベルティ詰め合わせ大」 ・銀賞

「toio Do サンプルプログラム採用+toio キット」「toio Do 特製 T シャツ(大人サイズ)」「ノベルティ詰め合わせ中」 ・銅賞

「toio Do サンプルプログラム採用+toio キット」「toio Do 特製 T シャツ(大人サイズ)」「ノベルティ詰め合わせ小」 ・キッズ賞

「toio キット」「toio Do 特製 T シャツ(大人サイズ)」 ・オーディエンス賞

「toio Do 特製 T シャツ(大人サイズ)」 ※toio キットは、下記2種類から選択できる

toio キット A (キューブ 1 個、充電器 1 個) / toio キット B (toio 専用タイトル「工作生物 ゲズンロイド」+「レゴブロック」のセット)

※toio Do オリジナルデザインの特製 T シャツ(メンズサイズはM)