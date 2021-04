Google検索で「ハローキティ」と入力するとキャラクターがARで出現　ポムポムプリン、リトルツインスターズ、こぎみゅんも登場

シェア

株式会社サンリオはスマートフォンのGoogle検索アプリで「ハローキティ」「ポムポムプリン」「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」「こぎみゅん」の4キャラクターの名前を検索すると、各キャラクターの姿を現実世界と重ねて、ARで表示できるようになったことを発表した。



Google検索”アプリ”で「ハローキティ」と入力して検索した画面(iPhoneの例)

コロナ禍でキャラクターたちと会えていないファンに、キャラクターとの思い出を作って欲しいという思いから、今回Google検索のAR機能に参加。スマートフォンの Google検索アプリを起動し、「ハローキティ」とキャラクターの名前を検索、 ARワンボックスに現れる3Dをタップすると、​拡張現実世界を体験できるだけでなく、キティの声でメッセージ(日本語/英語)を聞くこともできる。「ポムポムプリン」と「こぎみゅん」は声のメッセージ(日本語のみ)、「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」はテーマソングが、それぞれARと共に楽しる。提供期間は今年の年末までの予定。



お手乗りハローキティ​

巨大ポムポムプリン

ひょっこりキキ&ララ

オリジナル「ポムポムプリン座布団」などが抽選で毎週当たる

今年25周年を迎え、「みんなの毎日に、もっとポムポムを」をテーマに活動しているポムポムプリン。「みんなの周りにプリンを登場させて楽しんでもらいたい!」という思いから、ARプリンの写真投稿キャンペーンを実施する。Google検索で「ポムポムプリン」と検索し、3Dの「ポムポムプリン」姿を現実世界と重ね合わせ写真を撮り、5月16日(日)までにポムポムプリン公式ツイッターまたはSNSキャンペーン公式インスタグラムをフォローし指定ハッシュタグ「#プリンみっけ」 「#ポムポムプリンのいる生活」をつけて投稿すると、おもしろい写真を投稿してくれた人の中から、オリジナルの「ポムポムプリン座布団」などが抽選で毎週当たる。





また、キャンペーン特設サイトでは、第1弾サポーターにバイきんぐの小峠英二さんを迎え、おもしろい投稿にツッコミを入れながら紹介する。



各キャラクターのAR内容

各キャラクターのARと共に「ハローキティ」と「ポムポムプリン」、コギムーナ(小麦粉の精)の「こぎみゅん」は声のメッセージ、「リトルツインスターズ(キキ&ララ)」はテーマソングが楽しめる。

・ハローキティ



「みなさん、こんにちは!ハローキティです!世界中のみんなと、なかよしの輪を広げていきたいな♡Hello everyone ! It’s HELLO KITTY here ! My dream is to bring people from all around the world together in friendship !」

・ポムポムプリン



「こんにちは!ぼく、プリン。サンリオへようこそ!ぼく、2021年に25周年をむかえるんだ!一緒にお祝いしてくれると嬉しいなあ♪これからも、ずぅ〜っとみんなのそばにいたいから、ぼくらしく、の〜んびりがんばるよ!進化しても、ポムポム〜〜イヒッ!」

・こぎみゅん



「おにぎりってなんだみゅーん‥ こぎみゅんだみゅん‥。」

・リトルツインスターズ(キキ&ララ)



曲名:ほしものがたり