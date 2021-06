「CEATEC 2021」はオンラインのみでの開催を決定　幕張メッセでのリアル開催は断念

シェア

0

ツイート

0

はてブ

0

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、2021年10月19日(火)~22日(金)に開催予定の「CEATEC 2021」(シーテック 2021)を、幕張メッセでのリアル会場とオンラインを組み合わせた開催形式を当初予定していたが、検討の結果、リアルでの開催を断念し、オンラインのみで開催することを決定した。

詳細は6月中旬に改めて発表する予定。

プレスリリースを通じて、次のように説明している。

「新型コロナウイルス感染症の影響は日本国内においても予断を許さない日々が続いています。首都圏における緊急事態宣言等が2021年6月20日まで延長されたことを受け、来場者、出展者ならびにCEATECに関わるすべての皆様の安全を最優先に考慮した結果、4日間で約15万人の来場者を迎えるCEATECにおいて、本年は、安全・安心な環境のもと、幕張メッセにて来場者と出展者が積極的な交流を図る環境を用意することが難しいと判断しました」

CEATECは昨年初めて完全オンラインにて開催、延べ15万人以上が来場(アクセス)した。本年は来場者と出展者とのコミュニケーションをより拡充した形で、ニューノーマル社会の未来を考え、共に歩み、テクノロジーを活用した共創を実現するための企画を、昨年より進化したオンラインプラットフォーム上にて展開する予定だ。

幕張メッセでの開催見送りとオンラインでの開催について、CEATEC エグゼクティブプロデューサーを務める鹿野清氏は次のように続けている。

「リアルとオンラインをシームレスに統合することで実現する新たなCEATEC体験の拡張を目指し、CEATEC 2021の準備を進めてきましたので、幕張メッセでの開催を見送らざるをえないことは大変残念ですが、皆様の安全を第一に考えた上での決定にご理解をいただけますと幸いです。

CEATEC は業種・業界を超えて幅広い人々が集結して、これからの未来社会や暮らしを考える共創の場です。ニューノーマル社会を見据えたうえで、リアル開催の優位性をも取り込む新たなオンライン開催に重点を置き、「CEATEC – Toward Society 5.0 with the New Normal(ニューノーマル社会と共に歩むCEATEC)」として、本年のオンライン開催を実現したいと考えています。ご期待ください」。



開催概要

名称:CEATEC 2021 ONLINE(シーテック 2021 オンライン)

会期:2021年10月19日(火)~22日(金) ※会期前後もイベントを計画中

会場:オンライン(https://www.ceatec.com/)

主催:一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)

共催:一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)、一般社団法人コンピュータソフトウェア協会(CSAJ)

スローガン:CEATEC – Toward Society 5.0 with the New Normal(ニューノーマル社会と共に歩むCEATEC)

出展者募集:6月中旬に開始予定(詳細については、6月中旬に公式サイトおよびプレスリリースなどにて発表予定)